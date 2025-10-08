accident la mediaș: s-a izbit cu trotineta de o mașină

Polițiștii și echipajele medicale au intervenit, miercuri, la un accident rutier produs pe strada Unirii din municipiul Mediaș. Un tânăr pe trotinetă s-a izbit de o mașină.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, „polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea o trotinetă pe strada Unirii, un localnic în vârstă de 18 ani, pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, care se deplasa pe același direcție de mers”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Totodată, în urma accidentului, tânărul de 18 ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. „Echipajul SAJ a acordat asistență medicală unui tânăr de 18 ani care a suferit multiple excoriații la nivelul feței, el fiind transportat la CPU Mediaș în stare stabilă”, informează reprezentanții SAJ Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.