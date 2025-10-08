accident la mediaș: s-a izbit cu trotineta de o mașină

Polițiștii și echipajele medicale au intervenit, miercuri, la un accident rutier produs pe strada Unirii din municipiul Mediaș. Un tânăr pe trotinetă s-a izbit de o mașină.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, „polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea o trotinetă pe strada Unirii, un localnic în vârstă de 18 ani, pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, care se deplasa pe același direcție de mers”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.
Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.
Totodată, în urma accidentului, tânărul de 18 ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. „Echipajul SAJ a acordat asistență medicală unui tânăr de 18 ani care a suferit multiple excoriații la nivelul feței, el fiind transportat la CPU Mediaș în stare stabilă”, informează reprezentanții SAJ Sibiu.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.
Ultima oră
- Cupa României: s-a schimbat ziua meciului dintre Dinamo și FC Hermannstadt 10 minute ago
- Doliu în România: a murit toboșarul de la Direcția 5 14 minute ago
- Magistrații din Sibiu continuă greva: se judecă doar cauzele urgente 25 de minute ago
- Cazul băiețelului călcat de mașină la Sibiu: doar rezidenții au voie cu autoturismele pe strada Timotei Popovici. În realitate intră cine vrea / video foto 54 de minute ago
- România trece la control biometric la frontieră: Aeroportul Sibiu, printre primele care aplică noul sistem 54 de minute ago