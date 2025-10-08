au apărut primele cazuri de gripă la sibiu: dsp recomandă vaccinarea

Din 29 septembrie 2025, a început noul sezon de supraveghere a gripei, infecțiilor respiratorii și pneumoniilor în județul Sibiu. Conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025 (săptămâna 40) au fost raportate 4 cazuri de gripă. Este vorba despre diagnostice clinice, neconfirmate prin teste de laborator.

Dintre cele 4 cazuri:

2 persoane aveau vârste între 15 și 49 de ani;

1 persoană între 50 și 64 de ani;

1 persoană peste 65 de ani.

Toate cazurile au fost ușoare, fără internări și fără decese.

Pe parcursul săptămânii, au fost înregistrate 1.393 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), un număr apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut (1.340 de cazuri în săptămâna 40 din 2024). Cele mai afectate categorii de vârstă au fost:

copii și adolescenți: 400 de cazuri (5-14 ani)

populația activă: 460 de cazuri (15-49 ani)

Numărul internărilor pentru aceste infecții a fost redus (46), ceea ce indică forme ușoare ale bolii.

În ceea ce privește pneumoniile, au fost raportate 293 de cazuri, dintre care:

62 la persoane peste 65 de ani

89 la persoane între 15 și 49 de ani

Formele de boală au fost medii și grave, în special la vârstnici. Din totalul de 114 internări, 42 au fost la persoane peste 65 de ani.

Având în vedere că sezonul gripal abia a început, Direcția de Sănătate Publică Sibiu recomandă vaccinarea anti-gripală, în special pentru persoanele vârstnice. Vaccinul este sigur, testat și cu efecte dovedite.

„Recomandăm vaccinarea ca principală măsură de protecție împotriva gripei, mai ales că, pentru persoanele din categoriile de risc, imunizarea este gratuită. În sezonul anterior, din cele 76 de decese cauzate de gripă la nivel național, 9 au fost în județul Sibiu. O acoperire vaccinală scăzută poate duce la creșterea severității cazurilor în sezonul curent și în cele viitoare. De asemenea, este importantă și vaccinarea personalului medical, atât pentru protecția proprie, cât și a pacienților îngrijiți”, a declarat Horațiu Cojocaru, director executiv al DSP Sibiu.