autostrada sibiu–pitești intră într-o nouă etapă: finanțare uriașă de la banca europeană de investiții

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat miercuri un contract de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), destinat construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

„Semnarea acestui contract confirmă angajamentul nostru pentru dezvoltarea regională și pentru creșterea competitivității României. Autostrada Sibiu–Pitești este un proiect strategic de importanță europeană, care va stimula investițiile și va crea noi locuri de muncă. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide”, a declarat Alexandru Nazare.

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 5,5 miliarde de euro, finanțarea provenind din fonduri europene nerambursabile, bugetul de stat și împrumuturi BEI. Inclusiv TVA, costul proiectului ajunge la 6,716 miliarde de euro.

„Aceasta este o investiție în oameni, siguranță și oportunități. Proiectul va stimula competitivitatea și va conecta comunitățile, demonstrând că coeziunea europeană înseamnă prosperitate durabilă și incluziune socială”, a spus Ioannis Tsakiris, vicepreședintele BEI.

Autostrada Sibiu–Pitești, cu o lungime totală de 122 km, este împărțită în cinci secțiuni și face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Construcția a început în martie 2020 și se estimează că va fi finalizată până în trimestrul IV al anului 2028.

Ministerul Finanțelor precizează că împrumutul poate fi tras în termen de 3 ani, în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 milioane euro, cu o perioadă maximă de rambursare de până la 27 de ani. Un al doilea contract similar, tot de 500 milioane euro, ar putea fi semnat în prima jumătate a anului 2026.