Mai multe echipaje de prim-ajutor și poliție intervin, în această seară, la un accident rutier produs în cartierul Avantgarden din Șelimbăr.

Conform primelor informații, pe strada Ferdinand, un biciclist a intrat în coliziune cu un taximetru. Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Ferdinand din cartierul Avantgarden pentru a acorda îngrijiri medicale unui biciclist acroșat de un autoturism.

“Victima, un bărbat în vârstă de 34 de ani a suferit un traumatism cranian și a fost transportat la UPU Sibiu, fiind conștient.” a transmis Slt. Andreea Ștefan – ISU SIBIU

Cum s-a produs accidentul rutier

Din primele cercetări efectuate de polițiștii sibieni, a rezultat faptul că, în timp ce se deplasa pe bicicletă, bărbatul în vârstă de 34 de ani, domiciliat în județul Constanța, nu ar fi acordat prioritate într-o intersecție nedirijată și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un sibian în vârstă de 46 de ani.

S-a procedat la testarea alcoolscopică a celor doi bărbați, rezultatele fiind negative.

