Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu organizează vineri,10 octombrie 2025 „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi” în Sibiu la Facultatea de Inginerie, str. Emil Cioran nr.4, începând cu ora 9.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.

Agenţii economici care vor participa la „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de muncă pe care îl oferă. Participarea, atât a reprezentanţilor agenţilor economici cât şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită.

Până la această dată 10 angajatori au confirmat participarea la bursă, punând la dispoziţie 129 locuri de muncă vacante. Cele mai multe locuri de muncă şi anume 122 de posturi sunt pentru persoanele cu o pregătire medie sau fără studii ( agent de pază,controlor calitate, montator subansamble, muncitor necalificat, marochiner, operator calitate,șofer, mecanic auto, etc.), iar 7 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare( auditor, economist, inginer mecanic, specialist/analist organizare, specialist achiziții).

Datele sunt preliminare, urmând ca până la data desfăşurării bursei numărul agenţilor economici participanţi şi al locurilor de muncă să crească. În acest sens, angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, str. Morilor nr. 51 A.