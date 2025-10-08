cazul băiețelului călcat de mașină la sibiu: doar rezidenții au voie cu autoturismele pe strada timotei popovici. în realitate intră cine vrea / video foto

Cazul șoferului de pe un autoturism în regim de Uber, care a accidentat mortal un băiețel de 2 ani la mijlocul lunii august pe strada Timotei Popovici (DETALII AICI), devine și mai complicat. Un semn de circulație care este montat încă din 2023 în zonă, scoate la iveală un nou detaliu. Accesul auto pe pietonala de pe Papiliu Ilarian, singura cale de legătură cu artera unde a avut loc tragedia, este permis doar rezidenților, precum și unor anumite categorii de prestatori de servicii publice.

Semnul care interzice virajul la dreapta de pe strada Tipografilor pe strada Papiu Ilarian cu excepția rezidenților. Nimeni nu îl respectă.

Rudele micuțului care și-a găsit sfârșitul sub roțile unei mașini Uber, în 16 august, au invocat încă din prima fază faptul că conducătorul auto ar fi intrat ”pe interzis” și nu avea ce să caute pe Timotei Popovici (DETALII AICI).

Reporterii Ora de Sibiu au verificat în ultimele săptămâni dacă informația respectivă este veridică.

Am descoperit un indiciu care poate să schimbe radical mersul anchetei și care scoate la iveală totodată un adevăr îngrijorător.

Locul în care s-a produs tragedia din 16 august, de pe strada Timotei Popovici

Mai exact în capătul străzii Tipografilor, este montat un semn de circulație care interzice conducătorilor auto să vireze la dreapta, excepție făcând rezidenții din zonă.

Municipalitatea susține că acel semn de circulație a fost montat de mai bine de doi ani de zile și că doar locuitorii de pe strada Timotei Popovici au permis accesul cu autoturismele în acea zonă. ”Indicatorul instalat la intersecția străzii Tipografilor cu str. Al. Papiu Ilarian care interzice virajul la dreapta spre str. T. Popovici a fost instalat în 2023, ca urmare a unei decizii a Comisiei pentru sistematizarea circulației. Conform acestuia, pot vira la dreapta doar locuitorii de pe str. T. Popovici”, a transmis pentru Ora de Sibiu, Mirela Gligore, șef serviciu comunicare în cadrul primăriei municipiului Sibiu.

IPJ Sibiu confirmă că doar rezidenții au accesul permis



Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere oficial și din partea IPJ Sibiu, legat de acel semn de circulație. Răspunsul primit a fost aproape similar cu cel remis de către municipalitate.

”În prezent, pe str. Alexandru Papiu – Ilarian, pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu str. Tipografilor și intersecția cu str. Timotei Popovici, este instituită zonă pietonală. Conform art. 159 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, republicată privind circulația pe drumurile publice. „În zona pietonală, semnalizată ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuiește în această zona sau prestează servicii publice “din poarta în poarta” şi nu are altă posibilitate de acces. Acesta este obligat să circule cu viteza maxima de 5 km/h, să nu stânjenească ori să împiedice circulația pietonilor şi, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulația acestora” se arată în comunicarea oficială a IPJ Sibiu, remisă către Ora de Sibiu.

A intrat sau nu pe interzis șoferul de pe Uber?



Am încercat să deslușim ”negru pe alb” dacă conducătorul auto de pe autoturismul în regim de Uber, avea sau nu voie să intre pe strada Timotei Popovici. Un fragment din articolul de lege lasă în coadă de pește acest aspect, respectiv formularea ”dacă prestează servicii publice din poartă în poartă”.

Teoretic la astfel de servicii se încadrează cei de la salubrizare, colectare deșeuri, reciclare, sau alte servicii comunitare. Adică este un serviciu prestat sau coordonat de autorități publice locale. Serviciile de ”ride sharing”, la care se încadrează și UBER, sunt servicii comerciale.

Astfel că în teorie, acel autoturism a încălcat semnificația indicatorului care interzice virajul la dreapta, respectiv accesul pe Timotei Popovici.

Locul tragediei

Plimbați de la o instituție la alta

Am vrut să clarificăm și acest aspect. Ne-am îndreptat în primă fază către IPJ Sibiu pentru un punct de vedere oficial, legat de serviciile ”din poartă în poartă”. Ni s-a transmis că nu e de competența lor și să întrebăm la ITM Sibiu. Cei de la ITM ne-au trimis și ei către altă instituție, respectiv către Registrul Auto Român Sibiu. Și de acolo răspunsul a fost unul negativ, spunându-ne că ”nu ține de ei”. Ne-am încercat norocul și la Primăria Sibiu, dar și de acolo am fost informați că nu pot să ne lămurească legat de aceste aspecte.

Poliția Locală a dat amenzi pentru staționare neregulamentară

Nu este un secret că aproape nimeni nu respectă semnificația indicatorului montat pe strada Tipografilor. Zilnic zeci de conducători auto, care nu sunt rezidenți pe Timotei Popovici, virează la dreapta cu bună știință și circulă fără scrupule prin zona respectivă.

Mai mult, unii dintre ei parchează neregulamentar, lucru ”trădat” și de faptul că Poliția Locală a dat în cele nouă luni scurse din 2025, aproape 130 de sancțiuni.

”Conform atribuțiilor legale pe care le are, Poliția Locală efectuează în mod constant controale pe str. Timotei Popovici, în vederea sancționării celor ce opresc sau staționează neregulamentar sau nu plătesc taxa de parcare. Anul acesta au fost aplicate 127 de sancțiuni în această locație, alți 83 de conducători auto fiind în curs de identificare, în vederea aplicării amenzii”, a mai transmis Primăria Sibiu, la o solicitare din partea ziarului nostru.

Polițiștii IPJ Sibiu, abilitați să sancționeze șoferii indolenți

Primăria Sibiu a mai transmis că pentru aplicarea de sancțiuni către șoferii care nu respectă semnificația indicatorului auto de pe Tipografilor, doar polițiștii IPJ Sibiu se ocupă.

”În ceea ce privește respectarea semnificației indicatorului rutier și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea lui, doar polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu sunt abilitați prin legislație să verifice și să constate”, mai spun cei de la Primărie.