Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat pagube semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea – precum și în municipiul București.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în Capitală a fost emis Cod roșu, potrivit ANM, care avertizează că în intervale scurte se pot acumula cantități de apă de 80…100 l/mp, izolat 120…140 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Ploile abundente și vântul puternic au inundat case, curți și autoturisme, au doborât copaci și un stâlp de electricitate, iar manevrele portuare din județul Constanța au fost suspendate. Echipele de intervenție au evacuat apa din 8 case, 2 anexe gospodărești și 38 de curți, au degajat 46 de copaci și un stâlp de electricitate, iar 24 de autoturisme și 9 imobile au fost avariate.

Printre cazurile dramatice se numără un incident între Țepeș Vodă și N. Bălcescu, unde un autoturism a fost luat de viitură, iar o persoană a rămas blocată pe capotă. Salvatorii din Medgidia, folosind autospecială și barcă pneumatică, au reușit să o scoată în siguranță; aceasta este conștientă, cooperantă și prezintă o stare ușor hipotermică. În timpul deplasării spre acest caz, pompierii au salvat alte două persoane surprinse de ape pe plafonul unei mașini.

Alte efecte semnificative s-au înregistrat în Sectorul 4 al Capitalei, unde un arbore s-a prăbușit peste un autoturism, și în localitatea Armeniș, Caraș-Severin, unde roci desprinse de pe versanți au lovit un vehicul pe DN6. În ambele cazuri, nu s-au înregistrat victime.

Forțele de intervenție rămân mobilizate pe teren pentru a sprijini populația și pentru a gestiona rapid eventuale noi situații de urgență. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească sursele oficiale, să respecte indicațiile instituțiilor responsabile și să fie pregătiți pentru eventuale intervenții.

Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de risc, cetățenii pot accesa fiipregatit.ro și aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.