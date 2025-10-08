cnair închide transfăgărășanul! stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri / live video

Circulația pe Transfăgărășan (DN7C) a fost suspendată temporar între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, din cauza condițiilor meteo extreme. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri, iar vântul puternic face imposibilă circulația în siguranță în zona alpină.

Potrivit CNAIR, măsura intră în vigoare de miercuri, 8 octombrie 2025, ora 10:00, și vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 104+000 (Piscu Negru) și kilometrul 130+800 (Bâlea Cascadă).

„Această măsură este necesară deoarece nu mai pot fi îndeplinite condițiile de siguranță rutieră în zona montană, unde zăpada depășește 30 de centimetri și viscolul reduce vizibilitatea", au transmis reprezentanții CNAIR.



Drum închis până la îmbunătățirea vremii

Traficul va rămâne închis până la îmbunătățirea condițiilor meteo, iar redeschiderea se va face doar după evaluarea siguranței rutiere de către echipele CNAIR.

Autoritățile avertizează că mulți șoferi nu și-au echipat încă mașinile cu anvelope de iarnă, iar circulația pe porțiunile cu zăpadă poate duce la accidente grave.

„Le recomandăm conducătorilor auto să nu urce pe Transfăgărășan și să folosească rute alternative până la redeschiderea drumului”, au precizat drumarii.

Ninsoare abundentă și viscol la Bâlea

Echipele de deszăpezire intervin în continuare pe întreg traseul dintre intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă, însă circulația este permisă doar vehiculelor pregătite pentru iarnă.

În zona Bâlea, vântul bate cu putere, iar ninsoarea abundentă a transformat complet peisajul de toamnă într-unul de iarnă autentică.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, este de obicei închis circulației rutiere între octombrie și iunie, în funcție de vreme și de riscul de avalanșă.