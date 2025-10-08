consiliul județean sibiu deschide noi oportunități pentru administrațiile din republica moldova

Consiliul Județean Sibiu, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, derulează un nou proiect dedicat consolidării parteneriatului cu comunitățile de peste Prut.

Proiectul, intitulat „Pod peste Prut – Personal instruit pentru un viitor mai bun!”, are ca obiectiv principal creșterea competențelor profesionale ale autorităților publice locale din Republica Moldova. Funcționari publici din raioanele Dondușeni, Criuleni, Florești, Soroca și Strășeni vor fi instruiți în atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile, formând astfel personal calificat, capabil să identifice și să implementeze proiecte cu impact major pentru dezvoltarea comunităților locale.

Valoarea totală a proiectului este de 420.000 lei, din care 400.000 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de DRRM, iar 20.000 lei constituie cofinanțarea asigurată din bugetul propriu al Consiliului Județean Sibiu.

Un număr de 80 de funcționari publici din Republica Moldova participă, între 29 septembrie și 12 octombrie ac, la cursul de manager de proiect, desfășurat în sistem online și cu prezență fizică, având o durată totală de 65 de ore. Cursurile sunt susținute de trei lectori autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări și fiecare participant va susține un examen final pentru obținerea unui Certificat acreditat de „Manager de proiect”.

De asemenea, participanții vor avea ocazia ca pe 13 și 14 octombrie ac să viziteze o serie de investiții realizate de Consiliul Județean Sibiu cu fonduri nerambursabile, precum Aeroportul Internațional Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”, precum și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delia Stoicescu”. Costurile aferente transportului, cazării și mesei vor fi acoperite din fondurile proiectului.

„De-a lungul ultimilor ani, cultura a fost principalul liant care a stat la baza colaborărilor cu comunitățile din Republica Moldova. Am împărtășit tradiții, meșteșuguri, gastronomie și nenumărate momente care ne-au apropiat sufletește. Prin acest nou proiect, dorim să oferim un sprijin concret administrațiilor locale moldovenești, ajutându-le să atragă fonduri nerambursabile pentru investiții esențiale comunităților pe care le reprezintă. Este un pas pragmatic, bazat pe experiența noastră în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă europenă sau națională”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Parteneriatul cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a debutat în 2023, prin proiectul „Trei culori și o singură credință: românească”, derulat pe parcursul a două ediții anuale. Succesul acestor inițiative culturale și deschiderea manifestată de principalul finanțator au condus la dezvoltarea noului proiect cu componentă educațional-administrativă.

În demersurile sale dedicate comunităților din Republica Moldova, Consiliul Județean Sibiu colaborează și cu instituțiile de cultură aflate în coordonare, Muzeul ASTRA, Junii Sibiului, Filarmonica de Stat Sibiu, Biblioteca ASTRA și Școala Populară de Arte „Ilie Micu”, toate cotribuind la promovarea spiritului românesc de pe ambele maluri ale Prutului.