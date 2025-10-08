csu, înfrângere usturătoare la craiova. sibiul a încasat 105 puncte / video foto

CSU Sibiu a suferit miercuri al treilea eșec consecutiv în Liga Națională de bashet masculin, 91-105 în Bănie, cu SCM Craiova.
Baschetbaliștii sibieni au pornit acest sezon cu gândul la play-off, dar în primele trei etape nu au demonstrat că pot atinge acest obiectiv.
CSU a controlat primul sfert din Bănie, în care a avut și 7 puncte avantaj și după primele 10 minute conducea cu 31-27. La mijlocul sfertului secund, sibienii aveau 10 puncte avans, 34-44 și păreau că au șanse la prima victorie din acest sezon. A urmat un reviriment rapid al Craiovei, care a redus ecartul până la pauza mare: 52-53.
În sfertul a treilea s-a mers cap la cap. După două ”triple” consecutive, SCM s-a detașat la 77-72 în minutul 29. Craiova avea 79-73 după 30 minute și avea prima opțiune la câștigarea jocului.
Echipa lui Hammink a pierdut startul și în ultimul sfert și echipa din Bănie s-a dus la 87-73, după un run de 8-0. I-a rămas pe final să încerce doar să limiteze proporțiile scorului. SCM Craiova s-a impus cu 105 – 91 și Sibiul rămâne astfel fără victorie după trei runde.
Duminică, 12 octombrie, de la ora 19.15, CSU joacă în Sala Transilvania cu SCM Timișoara.
CSU SIBIU: Randolph Jr. 20, Pratt 18, Stone 17, Blidaru 13, Zetos 8, Fîntînă 6, Roschnafsky 3, Edwards 3, Parker 3.
