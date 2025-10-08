csu, înfrângere usturătoare la craiova. sibiul a încasat 105 puncte / video foto

jucători de baschet în acțiune pe teren, echipe participant la un meci intens, imagini dinamice din sportul profesionist, atmosfera de competiție și pasiune pentru baschet, ora de sibiu.

CSU Sibiu a suferit miercuri al treilea eșec consecutiv în Liga Națională de bashet masculin, 91-105 în Bănie, cu SCM Craiova. 

Baschetbaliștii sibieni au pornit acest sezon cu gândul la play-off, dar în primele trei etape nu au demonstrat că pot atinge acest obiectiv.

CSU a controlat primul sfert din Bănie, în care a avut și 7 puncte avantaj și după primele 10 minute conducea cu 31-27.  La mijlocul sfertului secund, sibienii aveau 10 puncte avans, 34-44 și păreau că au șanse la prima victorie din acest sezon.  A urmat un reviriment rapid al Craiovei, care a redus ecartul până la pauza mare: 52-53.

Foto: SCM Craiova

În sfertul a treilea s-a mers cap la cap. După două ”triple” consecutive, SCM s-a detașat la 77-72 în minutul 29. Craiova avea 79-73 după 30 minute și avea prima opțiune la câștigarea jocului.

Foto: SCM Craiova

Echipa lui Hammink a pierdut startul și în ultimul sfert și echipa din Bănie s-a dus la 87-73, după un run de 8-0. I-a rămas pe final să încerce doar să limiteze proporțiile scorului. SCM Craiova s-a impus cu 105 – 91 și Sibiul rămâne astfel fără victorie după trei runde.

Duminică, 12 octombrie, de la ora 19.15, CSU joacă în Sala Transilvania cu SCM Timișoara.

CSU SIBIU: Randolph Jr. 20, Pratt 18, Stone 17, Blidaru 13, Zetos 8, Fîntînă 6, Roschnafsky 3, Edwards 3, Parker 3.

Foto: SCM Craiova

 

 

 

