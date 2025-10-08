csu sibiu, gata de bătălia din bănie: ”suntem flămânzi de victorie!”

Coordonatorul de joc al lui CSU Sibiu, Andreas Blidaru anunță că ”vulturii” sunt motivați pentru a câștiga meciul de miercuri, de la Craiova, cu CSU.

Baschetbaliștii de la CSU Sibiu au scăpat printre degete prima victorie în actualul sezon al Ligii Naționale, în jocul din Sala Transilvania, cu Rapid București. După două înfrângeri consecutive, CSU caută primul succes miercuri, în Bănie, cu SCM Craiova.

Andrea Blidaru a făcut un meci foarte bun și contra Rapidului, când a fost principalul marcator al sibienilor. Tânărul jucător al lui CSU este convins că sibienii se vor impune la Craiova.

”Eu cred că miercuri vine primul succes, suntem foarte motivați să aducem victoria, avem nevoie de aceste puncte. Suntem pregătiți, am avut o săptămână săptămână bună de pregătire, eu zic că vin și victoriile pentru noi. Am pierdut 2 jocuri, dar suntem și mai motivați, asta poate să facă diferența sa facă diferența. Am lăsat în urmă ce a fost, ne gândim doar la meciul de la Craiova și la viitor” a declarat Andreas Blidaru pentru Ora de Sibiu.

Tânărul coordonator de joc a venit în vară la Sibiu de la CS Vâlcea 1924 și este convins că a făcut un pas important în cariera sa. ”A fost foarte buna tranziția, m-am acomodat repede, colectivul și staff-ul m-au primit foarte bine. Știu că la Sibiu baschetul are tradiție, îmi place la CSU. Mă bucur că am făcut pasul în cariera mea, consider că e e pas important” a mai spus Andreas Blidaru.

SCM U Craiova a câștigat primul joc din acest sezon, 91-78 acasă cu SCM Craiova, apoi și-a amânat jocul din deplasare, cu Tg. Mureș.

Meciul din etapa a III-a a Ligii Naționale, SCM Craiova – CSU Sibiu este programat miercuri, 8 octombrie, de la ora 19.00, în Bănie.