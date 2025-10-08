cupa româniei: s-a schimbat ziua meciului dintre dinamo și fc hermannstadt

Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal a decis miercuri, 8 octombrie, ca întreaga etapă a treia din faza grupelor Cupei României să se dispute pe data de 11 februarie 2026.

Decizia Federației avenit după ce Universitatea Craiova s-a calificat în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială.

Siteul oficial al Federației Române de Fotbal a anunțat mirecuri că pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât ca toată etapa a treia a Cupei României să se desfășoare pe 11 februarie 2026.

Astfel, meciul dintre cele două echipe din Superliga, Dinamo 1948 – FC Hermannstadt se va disputa la noua dată stabilită de Federație, 11 februarie 2026.

Sibienii vor disputa în deplasare toate cele trei jocuri din actualul sezon al Cupei. Echipa lui Marius Măldărășanu va disputa primul joc în Cupă pe 29 octombrie, la Chiajna, cu Concordia.

Al doilea meci se va disputa pe 3 decembrie, când FC Hermannstadt are un alt meci greu în depasare contra unei formații de Superliga, la Botoșani, revelația actualului sezon. Primele două clasate se califică în sferturile de finală.

În sezonul trecut, sibienii au ajuns până în finala competiției, cedând în ultimul act disputat la Arad, 2-3 cu CFR Cluj.

Program Grupa D Cupa României:

Etapa I, 29 octombrie 2025: CS Dinamo București – Dinamo 1948, Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt, AFC Botoșani – Farul Constanța

Etapa II, 3 decembrie 2025: Farul Constanța – Dinamo 1948, AFC Botoșani – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Concordia Chiajna

Etapa III, 11 februarie 2026: Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt, CS Dinamo București – Farul Constanța, Concordia Chiajna – AFC Botoșani