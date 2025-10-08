Muzica românească este în doliu după dispariția lui Marius Keseri, unul dintre cei mai apreciați toboșari din țară și membru al formației Direcția 5 timp de peste trei decenii.

Artistul s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de colegii săi de trupă, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a formației:

“Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri“

Mesajul a fost urmat de sute de reacții și comentarii din partea fanilor, care și-au exprimat regretul și condoleanțele. Mulți s-au declarat șocați de pierderea neașteptată a muzicianului.

“Ce păcat , prea repede , o veste tristă , Dumnezeu să l odihneasca , drum lin către stele, sincere condoleanțe familiei , trupei și apropiaților” a postat un internaut

“Nu pot sa cred!! Trista veste… Condoleanțe familiei. Dumnezeu sa îl odihnească în pace și lumină” a postat alt internaut

Cariera lui Marius Keseri s-a legat strâns de Direcția 5, alături de care a contribuit la numeroase proiecte și albume de succes. În 1998, trupa revenea în forță pe scena muzicală, după o pauză discografică de patru ani, cu single-ul „Altul mai bun”, urmat de lansarea albumului „Superstar” în 1999. În acea perioadă, componența formației îi includea pe Marian Ionescu (bass), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce).

De-a lungul anilor, componența Direcției 5 s-a schimbat de mai multe ori, însă Marius Keseri a rămas constant în spatele tobelor, fiind considerat o prezență esențială în sunetul distinct al trupei.

Înainte de Direcția 5, Marius Keseri a făcut parte și din alte formații cunoscute: Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de Sunet, Metrock și Voltaj ’88.

Moartea sa lasă un gol imens în lumea muzicii românești, dar și în inimile celor care l-au cunoscut și i-au ascultat ritmul ani la rând