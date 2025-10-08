În ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au intervenit la trei sesizări privind fapte de violență domestică. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, într-unul dintre cazuri s-a constatat existența unui pericol iminent pentru victimă, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, fără sistem de monitorizare electronică.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 octombrie, în jurul orei 04:10, când polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au fost solicitați prin apel 112 să intervină la domiciliul unui bărbat din municipiul Sibiu. Potrivit sesizării, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Ruși, care era găzduit temporar la adresă, și-ar fi agresat partenera, o femeie de 36 de ani, din comuna Șura Mare.

În urma verificărilor și discuțiilor purtate cu persoanele implicate, polițiștii au constatat că există un risc iminent pentru viața și integritatea femeii. Astfel, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului, valabil pentru o perioadă de cinci zile.

Cazul este atent monitorizat de polițiști, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.