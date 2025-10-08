hoții care au furat biciclete la sibiu și le-au vândut la cugir: au fost eliberați

Patru persoane arestate preventiv după furtul unor biciclete în Sibiu.

Patru dintre cele șase persoane reținute marți de polițiștii sibieni au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetate pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la data de 7 octombrie, în urma probatoriului administrat, față de cele patru persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, s-a luat măsura arestării preventive.

Celelalte două persoane reținute în același dosar, acuzate de furtul unor biciclete, vor fi cercetate în stare de libertate, nefiind dispuse alte măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, fiind desfășurate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu, pentru documentarea întregii activități infracționale.