luna octombrie aduce super oferte în magazinele atac hiper discount

De la alimente de bază, lactate și mezeluri, până la produse de curățenie, articole pentru casă sau jucării pentru cei mici, ofertele sunt gândite astfel încât să aducă economii reale familiilor.

Iată doar câteva dintre recomandările lunii octombrie, disponibile în magazinul ATAC din orașul nostru:

Cartofi albi, 5 kg – 9, 99 lei / 1 buc și 8,99 lei / buc la minim 3 bucăți achiziționate

Cafea boabe espresso Gusto Forte Lavazza, 1 kg – 69,99 lei / 1 buc și 59,99 lei / buc la minim 3 bucăți achiziționate

Cașcaval Dotti, 450 g – 16,99 lei / 1 buc și 15,99 lei / buc la minim 3 bucăți achiziționate

Barilla paste făinoase spaghetti n.5, 500 – 4,99 lei/1 buc și 4,49 lei / buc la minim 3 bucăți achiziționate

Săpun Dove, diverse sortimente, 90 g – 3,79 lei / 1 buc și 3,39 lei /buc la minim 6 bucăți achiziționate

De ce merită să-ți faci cumpărăturile din ATAC Hiper Discount

Magazinul ATAC Hiper Discount răspunde puterii de cumpărare a consumatorilor, oferind un sortiment variat de produse alimentare și nealimentare, de la fructe și legume, produse de brutărie și cofetărie, carne, pește proaspăt cât și articole de băcănie, detergenți și produse de curățenie, cosmetice și articole de îngrijire, băuturi alcoolice, răcoritoare, produse nealimentare sezoniere și de primă necesitate, la prețuri foarte avantajoase.

Aici vei găsi atât mărci și produse românești, branduri internaționale consacrate, cât și produse marcă proprie la un excelent raport calitate-preț. Prețurile sunt reduse ca urmare a unor investiții ce au vizat reducerea consumului de energie electrică, diminuarea spațiilor pentru vitrinele frigorifice, optimizarea proceselor logistice, precum și reducerea costurilor de transport și a investițiilor în decor și publicitate. Totodată, în ATAC, retailerul aprovizionează și manipulează produsele la palet și bax, utilizând un mobilier adaptat, prezintă game de produse esențiale, reduce consumabilele, ambalajele și spațiile de depozitare și negociază achiziția de cantități mari pentru prețuri mai bune.

În plus, în magazinul ATAC din orașul nostru poți aduce uleiul alimentar uzat pentru a fi colectat și reciclat, poți profita de zona Zero Risipă unde alimentele care se apropie de termenul de expirare pot fi achiziționate la un preț redus, și, totodată, poți recicla ambalajele cu sistemul de Garanție – Returnare.