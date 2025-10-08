magistrații din sibiu continuă greva: se judecă doar cauzele urgente 

Magistrații din județul Sibiu și-au suspendat activitatea, la finalul lunii august, ca formă de protest împotriva reformei privind pensiile speciale. De atunci și până în prezent, au fost judecate doar cauzele considerate urgente. Greva va continua cel puțin până în 20 octombrie.

Curtea Constituțională (CCR) a amânat din nou, miercuri, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fapt ce conduce la continuarea protestului din justiție. Procurorii din Sibiu sunt în grevă și continuă forma de protest până în 20 octombrie, menționează reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru Ora de Sibiu. La acea dată CCR ar urma să dea o pronunțare.

Magistrații au început greva în 27 august, iar de atunci activitatea de judecată este suspendată. Sunt judecate doar cauzele și dosarele urgente. Potrivit hotărârii nr. 2 din 26.08.2025, sunt considerate urgente următoarele:

în materie civilă:

ordonanțele președințiale în materia minori și familie, în cazurile ce vizează situații de risc care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale;

ordine de protecție.

în materie penală:

cauze având ca obiect soluționarea măsurilor preventive și a măsurilor asiguratorii și de siguranță, stabilite de lege în competența judecătorului de drepturi și libertăți (spre exemplu: luarea/prelungirea măsurilor preventive, emiterea mandatelor de supraveghere tehnică, emiterea mandatelor de percheziție domiciliară, luarea măsurilor de siguranță cu caracter provizoriu);

dosarele cu rechizitorii în care inculpații sunt arestați preventiv în cauză;

dosarele cu rechizitorii în care se impune verificarea din oficiu a legalității și temeiniciei măsurilor preventive și a măsurilor asiguratorii dispuse în cauză.

