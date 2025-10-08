Managementul Marquardt România a primit ieri, 7 octombrie 2025, distincția Ford Q1, una dintre cele mai înalte recunoașteri acordate furnizorilor de top ai producătorului auto la nivel global.

În cadrul ceremoniei, domnul Ciang-nam Kim, Site STA Senior Engineer la Ford Otosan România, a înmânat conducerii Marquardt placheta și steagul Ford Q1.

Certificarea Ford Q1 reprezintă o distincție de prestigiu oferită furnizorilor care demonstrează excelență la nivel mondial în domeniile calității, livrării și eficienței operaționale. Aceasta depășește cerințele standardului ISO/TS 16949, punând accent pe îmbunătățirea continuă și pe un nivel ridicat al satisfacției clienților.

Acordarea titlului se bazează pe o evaluare riguroasă, realizată pe baza unui sistem de punctaj ce analizează performanțele în arii precum calitatea, garanțiile și managementul materialelor. Obținerea certificării reflectă un parteneriat solid între Marquardt și Ford, fundamentat pe încredere, colaborare și performanță constantă.

echipa Marquardt care s-a ocupat de producția și proiectarea pieselor pentru FORD Otosan

Dl. Ciang-nam Kim a subliniat cât de rar a întâlnit în activitate situația ca un furnizor recomandat să îndeplinească standardele Q1 din prima încercare, o adevărată recunoaștere a echipei Marquardt și a solidității proceselor de producție.

În ciuda vremii ploioase, am organizat o scurtă ceremonie de arborare a steagului Ford Q1, în cadrul căreia Bogdan Nuna, Managerul General Marquardt România, a mulțumit echipelor de producție, departamentului de calitate și partenerilor implicați.

„Sunt mândru și onorat să împărtășesc această realizare excepțională care reflectă dedicarea, calitatea și excelența întregii noastre echipe de la Marquardt România. Această recunoaștere prestigioasă este mai mult decât o etichetă de calitate; este o declarație clară a angajamentului nostru ferm de a oferi standarde de nivel mondial în ceea ce privește calitatea produselor, procesele de fabricație și satisfacția clienților. Certificarea Q1 este rezervată furnizorilor Ford care demonstrează excelență și fiabilitate constante și suntem nespus de mândri să ne numărăm acum în rândurile acestui grup de elită.”

Bogdan Nuna, Managerul General Marquardt România și Ciang-nam Kim, Site STA Senior Engineer la Ford Otosan Romania

Marquardt România produce la Sibiu pentru Ford Otosan două componente esențiale de siguranță: Wireless Seat Belt Sensor (WBS) / Senzor Wireless pentru Centura de Siguranță și Wireless Seat Belt Controller (WBC) / Controler Wireless pentru Centura de Siguranță.

Compania Marquardt va afișa cu mândrie simbolurile certificării Q1, care confirmă poziția noastră ca furnizor de încredere la nivel global.

Despre Marquardt.

Cu cei peste 9.700 de angajați care lucrează în 22 locații aflate în 12 țări, pe 4 continente, Grupul Marquardt este un leader global în domeniul soluțiilor de mecatronica inovativă. Sistemele de comutare electronice și electromecanice produse de Marquardt sunt folosite în întreaga lume, în industria automotive, în mașinile electrice de mare putere și în aparatura electro-casnică. Marquardt înregistrează succese notabile și în domeniul sistemelor de baterii inteligente pentru automobilele electrice. Grupul a avut o cifră de afaceri de 1,4 miliarde Euro în anul financiar 2023. Marquardt înregistrează anual în jur de 100 patente noi de inovații și investește 10% din venituri în cercetare și dezvoltarea de noi produse.

Filiala Marquardt Sibiu a fost înființată în 2005 și a început producția în 2006. În prezent își bazează dezvoltarea continuă pe munca susținută și talentul a 1.700 de angajați.

Marquardt Sibiu își derulează activitatea de concepție și proiectare în Centrul de Cercetare și Dezvoltare (înființat în 2008), activând în compartimentele Project management, Software Development, Software Testing, Mechanical Design, PCB Design și Product Technical Testing.

Proiectarea și producția acoperă domeniile Human Machine Interface, Entry Authorisation Systems, Power & Energy Solutions, Mechatronic Devices for Home & Industry. Unitățile de producție dispun de toate tehnologiile necesare: Electronică, Injecție Mase Plastice și Asamblare, Vopsire & Laser.

Cea mai nouă unitate a filialei este centrul de servicii Marquardt Business Services, care și-a început activitatea în 2020.