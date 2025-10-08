România riscă din nou sancțiuni din partea Comisiei Europene, după ce țara noastră nu a reușit să transpună corect în legislația națională normele Uniunii Europene privind siguranța infrastructurii rutiere.

O scrisoare de punere în întârziere a fost trimisă autorităților române, acesta fiind primul pas oficial în cadrul procedurii. Directiva europeană 2008/96/CE, actualizată prin Directiva (UE) 2019/1936, impune statelor membre să includă măsuri clare de protecție a tuturor participanților la trafic: de la șoferi și pietoni până la bicicliști și utilizatori ai vehiculelor electrice.

Normele vizează evaluarea siguranței înaintea construirii drumurilor, inspecții periodice și intervenții prioritare în zonele cu cel mai mare risc de accidente.

De asemenea, legislația europeană cere ca indicatoarele și marcajele rutiere să fie perfect vizibile și ușor de recunoscut, inclusiv de către sistemele automate de asistență la condus. Potrivit Comisiei, România nu a aplicat integral aceste obligații.

Autoritățile române au acum la dispoziție două luni pentru a transmite un răspuns și a corecta deficiențele semnalate.

România, pe primul loc în Europa la riscul de accidente și defecțiuni auto

Un studiu recent realizat de compania de cercetare Ovoko confirmă tabloul sumbru al infrastructurii rutiere din România. Țara noastră a fost desemnată cea mai predispusă la defecțiuni auto din Uniunea Europeană, luând în calcul patru indicatori: vârsta medie a vehiculelor, calitatea drumurilor, nivelul traficului și numărul zilelor de îngheț anual.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

Vârsta medie a mașinilor din România este de 15,53 ani, una dintre cele mai ridicate din Europa.

Calitatea drumurilor primește un scor de doar 3 din 7, cel mai scăzut din UE.

În medie, țara noastră are 85 de zile de îngheț anual, ceea ce accentuează deteriorarea infrastructurii.

În contrast, Olanda se află la polul opus, cu cea mai bună calitate a drumurilor (scor 6,4) și o flotă auto mai nouă – vârstă medie de 11,7 ani.

„Drumurile proaste și condițiile meteo dificile cresc semnificativ riscul de defecțiuni și accidente, în special acolo unde infrastructura nu este întreținută corespunzător”, a explicat Kazimieras Urbonas, expert auto și manager al companiei Ovoko.

Diferențele între țările europene sunt majore: scorul mediu de risc de defecțiune la nivelul UE este de 61,4, dar România depășește consistent acest prag, confirmând o problemă sistemică a infrastructurii rutiere și a siguranței pe drumurile publice.

