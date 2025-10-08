Parlamentul European a aprobat miercuri o propunere care interzice utilizarea termenilor „friptură”, „burger” și „cârnat” pentru produsele vegetariene și vegane. Măsura, inițiată de politicieni de dreapta, trebuie însă aprobată și de statele membre UE pentru a putea fi implementată.

Europarlamentarii au votat cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, interzicând astfel expresii precum „friptură vegetariană”, „cârnat vegetarian”, „burger vegetarian” sau „șuncă vegană”. Decizia urmărește să evite confuzia consumatorilor și să limiteze folosirea denumirilor clasice de carne pentru produse care nu conțin carne.

Această măsură vine într-un context în care produsele vegetariene care imită carnea au înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani. Propunerea votată miercuri va fi acum negociată cu țările membre ale Uniunii Europene.