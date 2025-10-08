Curtea Constituțională a României a amânat pentru 21 octombrie discutarea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la modificările care vizează pensiile magistraților, potrivit surselor G4Media. Prima amânare a avut loc în ședința din 24 septembrie.

Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri s-a aflat obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, formulată de ÎCCJ. Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a convocat secțiile unite ale magistraților, care au decis să atace legea la Curtea Constituțională, reclamând că mai multe articole din actul normativ sunt neconstituționale.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, vechimea necesară pensionării magistraților crește de la 25 la 35 de ani, iar pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remunerație netă. Reforma prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, după care vârsta standard de pensionare va fi de 65 de ani.

Amânarea deciziei CCR prelungește incertitudinea cu privire la aplicarea modificărilor și la impactul lor asupra bugetului de stat și al sistemului judiciar.