playtopia anunță un weekend plin de surprize cu iuliana beregoi și bisoi petruț la aniversarea unui an de distracție

Cel mai mare parc de distracții indoor din România, Playtopia by Zacaria, sărbătorește 1 an de activitate printr-un weekend aniversar spectaculos, in zilele de 18 si 19 octombrie. Vizitatorii de toate vârstele sunt așteptați la un eveniment special, cu muzică, distracție și premii deosebite.

În doar 12 luni, Playtopia a găzduit peste 800 de petreceri pentru copii, a organizat evenimente tematice de succes și a primit peste 150.000 de vizitatori din întreaga țară. De la familii aflate în căutarea timpului de calitate împreună, adolescenți dornici de adrenalină, grupuri școlare în excursii sau companii care au ales să își răsplătească angajații printr-un altfel de team building, Playtopia a devenit destinația preferată a tuturor celor care iubesc distracția.

Un weekend aniversar cu intrare gratuită la 3 evenimente speciale

Weekendul de 18-19 octombrie promite două zile de distracție continuă, dedicate atât celor mici, cât și adolescenților, dar și părinților acestora.

Sâmbătă, ora 15:00 – MiniBeat Party. Petrecerea anului pentru copii și părinți, cu muzică asigurată de Mr. DJ, apariții speciale ale personajelor Minnie și Mickey, multe baloane și lumini, pictură pe față și video & photo corner pentru amintiri de neuitat.

Sâmbătă, ora 18:00 – concert Iuliana Beregoi. Un show plin de energie al uneia dintre cele mai în vogă artiste din România va încheia prima zi a evenimentului.

Duminică, 15:00 – Meet & Greet cu Bisoi Petruț. Adolescenții vor avea ocazia să-l întâlnească pe unul dintre cei mai populari și îndrăgiți creatori de conținut ai momentului.

Intrarea se face ca într-o zi obișnuită, prin achiziționarea oricărui pachet Playtopia, fără costuri suplimentare.

Tombola aniversară



Fiecare bon de achiziție, pentru pachetele noi sau pentru reîncărcări, devine însă o șansă la Tombola Aniversară, unde vizitatorii pot câștiga marele premiu – o petrecere pentru 10 copii la Playtopia. Locul II va fi răsplătit cu un pachet All-Inclusive Fun la Playtopia, iar următorii trei clasați vor câștiga trei premii a câte 5 bilete la Cinema Gold, partenerul nostru de distracție!

„Într-un singur an, Playtopia a devenit locul unde copiii și părinții trăiesc experiențe memorabile împreună. Peste jumătate dintre persoanele care ne trec pragul sunt din afara Sibiului, fapt ce demonstrează cât de apreciat a devenit acest loc în întreaga țară. Însă ce ne bucură și mai mult e că peste 75% dintre părinții care vin la Playtopia alături de copii declară că se joacă împreună cu aceștia, acesta fiind scopul pentru care am gândit universul de joacă Playtopia. Weekendul aniversar este modul nostru de a le mulțumi tuturor pentru încrederea și bucuria pe care ni le aduc zi de zi. De asemenea, în această zi specială, alături de noi îi vom avea și pe cei de la Sus Inima cu proiectul „Do It In Pink”, fiindcă e necesar să ajutăm ori de câte ori avem ocazia și să fim o comunitate cât mai unită”, declară Marius Moga, Sales & Marketing Manager la Zacaria.

Despre Playtopia

Playtopia este cel mai mare parc indoor din România, destinat întregii familii, cu o suprafață de peste 4.000 mp și peste 6.000 mp de atracții desfășurate pe mai multe niveluri, până la 6 metri înălțime.

Spațiul modern și sigur oferă experiențe pentru toate vârstele: echipamente VR interactive, mii de metri de softplay și tobogane pentru cei mici, peste 30 de jocuri de tip arcade și ride-uri, dar și trasee pline de adrenalină precum cei 3 pereți de cățărare sau traseul suspendat de obstacole.

Zona de food Celestial Bites completează experiența, oferind mai bine de 200 de locuri și un meniu diversificat, datorită bucătăriei proprii. Astfel, petrecerile aniversare și evenimentele tematice organizate aici devin experiențe complexe, fără grija limitelor de spațiu sau a unui meniu limitat.

Evenimente trecute și viitoare

În primul an, Playtopia a găzduit meet & greet-uri cu influenceri iubiți de public, precum Familia Melimi, Theo Zeciu, Cesima sau Mara Ștefania, alături de evenimente speciale dedicate sărbătorilor naționale, concursuri și promoții tematice. Dupa weekendul aniversar special vom continua seria de evenimente cu personalități iubite de publicul nostru, iar de Halloween și Black Friday pregătim activități și discount-uri speciale.

Programul Playtopia este de luni până vineri în intervalul 15:00 – 21:00, iar în weekend vă așteptăm cu program extins de la 10:00 la 22:00.

Pachetele, prețurile și orice alte informații utile legate de modul de acces și atracții se găsesc pe www.playtopia.fun și pe paginile de socializare Playtopia. Mai multe detalii despre evenimentele trecute și viitoare pot fi consultate în secțiunea Evenimente de pe site-ul oficial Playtopia.

Rezervările pentru petrecerile de zi de naștere dedicate copiilor se pot face la numărul de telefon 0720 009 970 sau online, pe site-ul playtopia.fun sectiunea petreceri.