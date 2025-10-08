- fata de fată înainte și după procedură chirurgicală pentru corectarea aspectului, în imagini comparative de pe ora de sibiu.

Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unei minore, dispărute de aproximativ două luni.

Este vorba despre Pădure Denisa-Aurica, în vârstă de 16 ani, care a părăsit domiciliul din satul Iacobeni pe 8 octombrie, spunând mamei sale că se va deplasa împreună cu concubinul său în municipiul Mangalia, fără a mai reveni.

Semnalmente:

  • Înălțime: 160 cm
  • Greutate: 50-55 kg
  • Păr șaten, lung
  • Ochi albaștri

Persoanele care pot oferi informații utile pentru găsirea minorei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune gratuit la 112.

Poliția mulțumește pentru implicare și atenție.

Ultima oră