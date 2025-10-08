Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unei minore, dispărute de aproximativ două luni.

Este vorba despre Pădure Denisa-Aurica, în vârstă de 16 ani, care a părăsit domiciliul din satul Iacobeni pe 8 octombrie, spunând mamei sale că se va deplasa împreună cu concubinul său în municipiul Mangalia, fără a mai reveni.

Semnalmente:

Înălțime: 160 cm

Greutate: 50-55 kg

Păr șaten, lung

Ochi albaștri

Persoanele care pot oferi informații utile pentru găsirea minorei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune gratuit la 112.

Poliția mulțumește pentru implicare și atenție.