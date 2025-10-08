Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unei minore, dispărute de aproximativ două luni.
Este vorba despre Pădure Denisa-Aurica, în vârstă de 16 ani, care a părăsit domiciliul din satul Iacobeni pe 8 octombrie, spunând mamei sale că se va deplasa împreună cu concubinul său în municipiul Mangalia, fără a mai reveni.
Semnalmente:
- Înălțime: 160 cm
- Greutate: 50-55 kg
- Păr șaten, lung
- Ochi albaștri
Persoanele care pot oferi informații utile pentru găsirea minorei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune gratuit la 112.
Poliția mulțumește pentru implicare și atenție.
Ultima oră
- Cupa României: s-a schimbat ziua meciului dintre Dinamo și FC Hermannstadt 24 de minute ago
- Doliu în România: a murit toboșarul de la Direcția 5 28 de minute ago
- Magistrații din Sibiu continuă greva: se judecă doar cauzele urgente 39 de minute ago
- Cazul băiețelului călcat de mașină la Sibiu: doar rezidenții au voie cu autoturismele pe strada Timotei Popovici. În realitate intră cine vrea / video foto o oră ago
- România trece la control biometric la frontieră: Aeroportul Sibiu, printre primele care aplică noul sistem o oră ago