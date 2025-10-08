polițiștii din mediaș au reținut un bărbat beat și fără permis la volan

Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au reținut un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Mediaș, cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 3 octombrie, în jurul orei 01:20, când polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de localnic pe o stradă din municipiu.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ca urmare a probatoriului administrat, la data de 7 octombrie, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Cercetările continuă la nivelul Biroului Rutier Mediaș.