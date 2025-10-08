Raul Nistor este unul dintre cei mai tineri pompieri din Sibiu. Nu se distinge doar prin curajul său, ci și prin performanțele sportive, doborând inclusiv recordul național la proba „scara de fereastră” din cadrul Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență.

Povestea lui Raul a început în 2022. Tânărul a ales meseria de pompier dintr-o decizie de moment, o decizie care i-a schimbat radical viața. „Totul a pornit de la sora mea, care mi-a spus că ISU Sibiu a publicat un anunț de angajare din sursă externă. Din curiozitate, am intrat pe pagina lor, am încercat să înțeleg ce presupune această profesie și, după câteva clipe de gândire, am decis să încerc. Am fost admis și am început ca soldat gradat profesionist. Acea perioadă a fost pentru mine o adevărată școală a vieții. Am învățat ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă unită, să pui siguranța oamenilor înaintea propriei tale siguranțe și să îți faci meseria cu responsabilitate, chiar și atunci când e greu”, povestește tânărul.

După aproape doi ani în funcția de soldat gradat profesionist, a simțit că poate și trebuie să facă mai mult. Își dorea să crească profesional, să își consolideze pregătirea și să ducă această meserie la un alt nivel. Astfel a decis să dea examenul de admitere la Școala de Subofițeri de la Boldești. „Îmi dau seama că alegerea de a deveni pompier a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea – o decizie care m-a transformat atât ca profesionist, cât și ca om”, spune Raul.

Prima intervenție: „Un moment pe care nu îl pot uita”

Raul își amintește cu emoție prima intervenție în calitate de pompier. Acesta a salvat un cățel, care sărise pe geamul unui balcon de la etajul 1 și rămăsese blocat, fiind legat.

„Îmi aduc aminte foarte bine prima mea intervenție, pentru că a fost un moment pe care nu îl pot uita. A fost vorba despre salvarea unui câine care sărise pe geamul unui balcon de la etajul 1 și rămăsese blocat, fiind legat. Norocul a făcut ca balconul să aibă un pervaz, iar animalul să se liniștească și să rămână acolo până am ajuns noi. Deși nu părea o situație foarte gravă, pentru mine a fost extrem de intensă, pentru că era prima mea misiune reală, diferită de exercițiile din pregătire. Emoțiile erau copleșitoare – un amestec de adrenalină, teamă și dorința de a face totul perfect. Îmi amintesc cum încercam să mă concentrez pe fiecare detaliu, să urmez cu atenție indicațiile colegilor mai experimentați și să nu las emoțiile să mă copleșească. În final, totul s-a terminat cu bine, iar câinele a fost salvat. Pentru mine, acel moment a însemnat enorm – a fost prima dovadă că sunt capabil să îmi fac meseria și mi-a oferit încrederea de care aveam nevoie pentru a merge mai departe”, povestește Raul.

Cea mai grea luptă: cu propriile emoții

Cea mai mare provocare pentru Raul a fost și rămâne aceea de a-și păstra calmul în situații limită, în momente în care fiecare secundă contează și fiecare decizie poate face diferența dintre viață și moarte. „În misiuni, contextul se poate schimba brusc: un incendiu poate deveni mult mai violent, o victimă poate avea nevoie de ajutor urgent, iar în acele clipe trebuie să îți controlezi emoțiile și să te concentrezi doar pe ceea ce ai de făcut. Am realizat că, indiferent cât de greu sau periculos este contextul, nu există loc pentru panică. Trebuie să gândești limpede și să îți faci treaba cu responsabilitate, pentru că de asta depind viețile celor pe care îi ajutăm. Este o provocare permanentă, dar și lecția care m-a învățat să fiu mai puternic și mai stăpân pe mine”, povestește Raul.

O intervenție, transformată în lecție de viață

Sibianul își amintește de una dintre cele mai intense intervenții din cariera sa: o explozie de apartament provocată de o acumulare de gaze. Incidentul s-a produs chiar în momentul schimbării de tură, iar gravitatea situației a determinat mobilizarea rapidă a mai multor echipaje.

„Încă de pe drum se simțea tensiunea, iar când am ajuns la fața locului, atmosfera era copleșitoare. În urma deflagrației au rezultat două victime, iar totul se desfășura într-un ritm alert, în care fiecare clipă părea decisivă. În acele momente am înțeles pe deplin ce înseamnă să rămâi rațional, să îți faci treaba cu calm și să te bazezi pe pregătirea ta și pe sprijinul echipei. Intervențiile la incendii de amploare sunt aparte – acolo vezi cât de mult contează munca în echipă, coordonarea și încrederea reciprocă. Pentru mine, acea intervenție a fost o lecție de viață, care mi-a arătat cât de important este rolul nostru și cât de mult depinde de noi în astfel de situații”, mărturisește Raul.

Campion național la proba „scara de fereastră”

Încă din primele luni după ce s-a alăturat ISU Sibiu, a fost impresionat de ceea ce vedea la colegii lui care făceau parte din lotul sportiv. Atmosfera de acolo, dedicarea și pasiunea lor l-au inspirat enorm, moment în care și-a spus: „Asta vreau să fac și eu, și vreau să o fac bine!”. Nu a trecut mult timp și, la doar trei luni de la angajare, am participat la primul meu concurs. Îmi amintesc și acum emoțiile de atunci: probele păreau extrem de dificile, dar tocmai asta mă motiva și mai mult. Simțeam că acel loc și acea provocare sunt pentru mine. Din acel moment, sportul a devenit o parte esențială din parcursul meu profesional și personal”, povestește Raul.

Odată ajuns la ISU, Raul și-a propus să transforme pasiunea pentru sport în rezultate concrete. În 2023 a trăit o bucurie imensă când am devenit campion național la proba „Scara de fereastră” și la duel. În plus, alături de lotul ISU Sibiu a reușit să obțină titlul de vicecampioni. Pentru tânăr, anul 2024 a fost mai greu, pentru că statutul de elev la școală nu i-a permis să particip la competiții. Dar această pauză nu l-a descurajat, ci l-a motivat și mai mult. Așa că în 2025 a revenit cu forțe noi și a reușit din nou să cucerească două titluri naționale, plus locul 3 cu echipa. „Fiecare medalie și fiecare titlu nu înseamnă doar un rezultat sportiv, ci dovada că perseverența și munca îți aduc întotdeauna satisfacții pe măsura efortului”, spune acesta.

Echilibrul între pasiunea pentru sport și meseria de pompier

Raul reușește să îmbine cu succes două domenii aparent diferite: meseria de pompier și pasiunea pentru sportul de performanță. Între antrenamente, intervenții și competiții, el găsește echilibrul care îl motivează să continue.

„Meseria de pompier îmi oferă satisfacția de a fi de folos comunității, de a salva vieți și de a fi alături de oameni în cele mai grele momente. Sportul, pe de altă parte, îmi dă energia de a mă autodepăși, de a-mi testa limitele și de a demonstra că, prin muncă și ambiție, poți atinge orice obiectiv”, a spus Raul.

Mesajul lui Raul, pompier și sportiv de performanță, este adresat atât cetățenilor, cât și celor care aspiră la o carieră în acest domeniu. Dincolo de uniformă și misiuni, el vorbește despre curaj, echipă și dorința sinceră de a fi de ajutor. „Pentru cetățeni, mesajul meu este simplu: să aibă încredere că pompierii sunt mereu pregătiți să intervină, indiferent de situație. În spatele fiecărei intervenții stau oameni dedicați, care își pun viața în pericol pentru a salva alte vieți”, a concluzionat acesta.