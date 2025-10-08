proiectul blocului între case în trei stejari: proiectantul răspunde zecilor de reclamații și sutelor de petiționari

Un bloc de locuințe colective ar urma să se construiască pe strada Ștefan cel Mare, în cartierul Trei Stejari din Sibiu. Proiectul a stârnit o serie de nemulțumiri în rândul sibienilor astfel că, în perioada consultării publice, aceștia au transmis mai multe sesizări. De asemenea, a fost inițiată și o petiție, semnată de sute de persoane. Proiectantul a răspuns reclamațiilor, explicând că noul imobil va respecta prevederile regulamentului de urbanism în vigoare.

O casă și un garaj, situate pe un teren de 912 metri pătrați pe strada Ștefan cel Mare, nr. 67, din Sibiu, urmează să fie demolate pentru a face loc unui bloc. Acesta ar urma să aibă regimul de înălțime S+P+3+R. (DETALII DESPRE PROIECT, AICI)

Peste 650 de persoane au semnat o petiție împotriva construcției blocului, iar alți 11 sibieni au transmis reclamații în perioada consultării publice. În mare, oamenii se tem că, odată cu ridicarea noului bloc, zona se va aglomera, iar traficul se va intensifica din cauza celor două stații comerciale propuse a se amenaja la parter. De altfel, oamenii sunt de părere că accesul pe teren se va face printr-un gang îngust, iar ieșirea din bloc va fi îngreunată. Semnatarii petiției s-au arătat nemulțumiți de numărul locurilor de parcare propuse și de infrastructura subdimensionată, fiind deranjați și de faptul că nu se va respecta caracterul urbanistic al zonei, cartierul fiind format, în principal, de case cu regim de înălțime redus.

Proiectantul răspunde: „Imobilul propus respectă prevederile regulamentului de urbanism”

Proiectantul a răspuns sesizărilor sibienilor, arătând că „imobilul propus respectă prevederile regulamentului de urbanism în vigoare”, având în vedere că zona aparține UTR RrM – parcelar riveran bulevardelor, destinat restructurării, conform PUG Sibiu. El a mai explicat că regimul de înălțime propus este admis de regulament. „Imobilul propus prin proiect are înălțimea maximă de 17 m, respectiv 14 m la cornișa, cu un regim de înălțime S+P+3+R, astfel încât respectă toate prevederile regulamentului în vigoare”, se arată în răspunsul proiectantului. Potrivit acestuia, în vecinătate se regăsesc mai multe imobile care au regim de înălțime asemănător (P+2+M și P+3+M).

Referitor la numărul locurilor de parcare, având în vedere că imobilul va avea 11 apartamente și două spații comerciale, se vor realiza 19 locuri de parcare, din care 14 la subsolul clădirii. Două dintre ele vor fi destinate spațiilor comerciale. „Numărul locurilor de parcare a fost stabilit conform PUG Sibiu în vigoare”, arată proiectantul.

Proiectantul spune că infrastructura de canalizare nu este subdimensionată, proiectul având deja toate avizele necesare. „Lucrările se vor realiza în urma unei expertize efectuate anterior începerii lucrărilor. Se va realiza o incintă protejată cu piloți forați pentru a proteja construcțiile învecinate. Lucrările se vor realiza doar în interiorul parcelei, fără a fi afectate parcelele vecine. Lucrurile vor fi executate în așa fel încât disconfortul produs să fie unul minim, atât în ceea ce privește zgomotul, cât și durata acestora. Pentru imobilul propus au fost obținute toate avizele necesare racordării și branșării acestuia la rețelele existente, inclusiv cel de apă-canal, iar proiectul va respecta avizele obținute. Lățimea gangului auto este de 4 metri. Pentru acest proiect s-a obținut inclusiv avizul Poliției Rutiere. Trecerea de pietoni din zonă se află la limita din colțul opus al parcelei studiate. Distanța dintre ieșirea din gang și partea carosabilă a străzii Ștefan cel Mare la momentul actual este de 10,00 metri”, adaugă proiectantul.

În răspunsul oferit în urma sesizărilor se mai arată că spații verzi vor măsura 133,60 mp, adică 11,41% din aria desfășurată a locuințelor (1171 mp), respectiv 8,87% din aria construită desfășurată (1507 mp), și respectă prevederile în vigoare. Imobilul propus nu va afecta construcțiile învecinate, nu le va umbri și nu va diminua valoarea imobiliară a acestora.