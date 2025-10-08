Într-o perioadă în care tehnologia ne simplifică viața în toate domeniile, siguranța personală face un pas important înainte. SAFESIDE CCR a lansat primul serviciu de gardare personală, bazat pe tehnologie avansată, din județul Sibiu. Prin intermediul aplicației SAFE ALERT 24, protecția profesională devine accesibilă oricui și oriunde s-ar afla, direct de pe telefonul mobil.

Gardare personală cu un singur click

Imaginează-ți că te afli într-o situație periculoasă, într-un loc necunoscut și ai nevoie urgentă de ajutor. În astfel de momente fiecare secundă contează. Cu aplicația SAFE ALERT 24, sprijinul profesional nu este doar o promisiune, ci o realitate aflată literalmente la îndemâna ta.

Aplicația, instalată simultan pe telefonul clientului și pe dispozitivele echipei de intervenție, transformă smartphone-ul într-un sistem de alarmă personal extrem de eficient.

Aplicația este gândită să fie intuitivă și rapidă, iar funcționalitatea cheie a acesteia o reprezintă butonul de panică – un widget ce poate fi plasat direct pe ecranul principal al telefonului pentru acces instantaneu. În momentul în care această funcție este activată, pe telefoanele gărzilor personale se transmite automat un SMS cu coordonatele GPS exacte ale clientului.

Această funcționalitate elimină complet momentele de confuzie și permite o intervenție promptă, indiferent de oră sau locație. Serviciul este disponibil 24/7, oferind utilizatorilor sentimentul de siguranță continuă – acasă, la drum sau în timpul activităților de zi cu zi.

Acest sistem de gardare personală mobilă este asemănător sistemului clasic de monitorizare folosit pentru locațiile fixe, dar cu avantajul major că oferă protecție continuă persoanelor în deplasare. Fie că te întorci seara târziu, călătorești frecvent sau lucrezi în teren, aplicația te conectează direct cu echipa de intervenție, fără timpi pierduți.

SAFESIDE CCR: Agenți pregătiți sub îndrumarea unui profesionist

În spatele acestei inovații stă Ciprian Cotîrlea, fondatorul SAFESIDE CCR, un profesionist cu peste 20 ani de experiență în domeniul securității pe raza județului Sibiu. Înființată în 2020, firma și-a construit rapid o reputație solidă în industria de profil, oferind un portofoliu complet de servicii de securitate.

SAFESIDE CCR nu este doar despre gardare personală. Portofoliul complet include: pază și protecție profesională, monitorizare și intervenție avansată, analize de risc la securitatea fizică a obiectivelor, sisteme de securitate moderne, planuri de pază personalizate, consultanță specializată în securitate.

Mai multe detalii puteți obține și pe www.safesideccr.ro, pe pagina de Facebook, dar și pe pagina de Instagram.