Sezonul rece aduce cu sine nu doar viroze și gripe, ci și riscuri neașteptate pentru șoferi. Specialiștii avertizează că anumite medicamente utilizate pentru răceală sau gripă pot provoca un rezultat pozitiv la testele de droguri din trafic, ceea ce poate duce la suspendarea permisului de conducere pentru cel puțin 72 de ore.

Cele mai frecvent utilizate substanțe care dau rezultate pozitive sunt pseudoefedrina, efedrina și codeina. Acestea se regăsesc în numeroase medicamente pentru răceală și gripă și pot afecta sistemul nervos central, având efecte stimulante sau sedative care pot influența capacitatea de a conduce în siguranță, scrie Antena3.

Specialiștii avertizează că un rezultat pozitiv poate apărea chiar și la prima analiză de laborator, ceea ce înseamnă că șoferul se poate trezi imediat cu permisul suspendat și poate fi implicat în proceduri legale care durează până la aproximativ trei luni. În această perioadă, șoferii sunt obligați să respecte restricțiile și să se supună tuturor testelor suplimentare impuse de autorități.

Autoritățile recomandă ca șoferii să citească cu atenție prospectele medicamentelor și să evite conducerea vehiculului în cazul administrării substanțelor care pot da rezultate pozitive. De asemenea, medicii și farmaciștii sunt îndemnați să informeze pacienții cu privire la riscurile traficului rutier asociate cu aceste medicamente.

În contextul acestei situații, responsabilitatea șoferilor este esențială. Chiar dacă administrarea medicamentelor este necesară pentru sănătate, riscul de sancțiuni legale și pericolul pentru siguranța rutieră rămân ridicate.