statul plătește o treime din venituri pe salarii: peste 160 de miliarde în ultimul an

Statul român a cheltuit, în 2024, peste 160 de miliarde de lei pentru salariile angajaților săi, potrivit datelor publicate de Digi24. În prezent, sistemul bugetar numără aproximativ 1,3 milioane de persoane, dintre care 836.000 lucrează în administrația centrală, iar aproape 870.000 activează la nivel local.

Salariul mediu net în sectorul public se situează în jurul valorii de 6.000 de lei, mai mare decât salariul mediu net din sectorul privat, de 5.600 de lei. Această diferență evidențiază costurile ridicate ale personalului bugetar, care reprezintă aproximativ o treime din veniturile totale ale statului, conform Eurostat, adică 32,4% din buget.

Guvernul a promis reforme pentru reducerea numărului de posturi din administrația locală, iar planurile vizează teoretic 125.000 de posturi. În realitate, însă, sunt ocupate 129.000 de posturi, din care aproximativ 12.000 ar putea fi desființate. Scopul este reducerea cheltuielilor excesive și creșterea eficienței administrației.

Specialiștii și oficialii guvernamentali susțin că măsurile de reformă sunt necesare pentru a menține stabilitatea bugetară, mai ales în contextul unui deficit prognozat de 8,4% pentru 2025. Reprezentanții Guvernului au anunțat că deciziile finale privind reducerile de personal în instituțiile centrale trebuie luate până în luna octombrie.

Pe fondul acestor cifre, statul se confruntă cu o provocare majoră: cum să mențină angajații calificați și să asigure servicii publice eficiente, în timp ce cheltuielile salariale cresc constant.