stradă cu ”cratere” la sibiu: șoferii se plâng de gropi, iar primăria vine cu explicații / foto video

Mai mulți șoferi care au tranzitat în ultimele zile una din cele mai importante artere din zona Ipas, s-au plâns de faptul că drumul este plin de gropi. Circulația pe strada Henri Coandă a devenit aproape imposibilă pe un sector de aproximativ 50 de metri, din cauza unor lucrări ale Apă Canal. Primăria spune că reparațiile sunt provizorii, până la finalizarea intervenției la rețeaua de apă, iar după aceea se va reface asfaltul în zona afectată.

„Mai mare rușinea celor care administrează străzile și carosabilul din orașul nostru! Pe Henri Coandă este un chin să mergi dimineața! Din cauza unei zone de aproximativ 50 de metri, unde s-a lucrat la instalații, apoi s-a asfaltat! Dar surpriză… după nici o săptămână asfaltul proaspăt a început să se lase. Acum au săpat din nou și au astupat din nou lucrările, dar s-au format mici cratere! E o plăcere să faci 40 de minute din zona Compa până pe Semaforului, dus-întors!”, a scris sibianul în mesajul său, pe grupul de Facebook Info Trafic Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În urma sesizărilor, reprezentanții Primăriei Sibiu au oferit explicații pentru situația creată. Purtătorul de cuvânt al instituției, Mirela Gligore, a declarat pentru Ora de Sibiu că lucrările din zonă au fost efectuate de constructorul angajat de SC Apă Canal SA, în cadrul unui proiect de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare.

„Pe strada Henri Coandă, în zona respectivă, a intervenit constructorul angajat de SC Apă Canal pentru reabilitarea rețelelor proprii. După executarea lucrărilor, în timpul probelor de presiune, s-a înregistrat o defecțiune la conducte, care a afectat carosabilul. Situația a fost remediată în cursul zilei de luni, 6 octombrie, suprafața respectivă fiind în prezent adusă la nivel de piatră spartă și redată circulației. După încheierea probelor de presiune se va remedia corespunzător asfaltul în zona în care s-au efectuat lucrările”, a transmis Mirela Gligore, de la Primăria Sibiu.