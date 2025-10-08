tânărul din sibiu care și-a ucis bunicul s-a săturat de arest și cere eliberarea

Tânărul în vârstă de 23 de ani, care și-a omorât bunicul în locuința lor din cartierul Gușterița din Sibiu, s-a sărutat de arest. El a contestat măsura dispusă, însă judecătorii nu s-au lăsat înduplecați.

Judecătorii Tribunalului Sibiu au decis, la începutul lunii octombrie, menținerea măsurii arestării preventive față de tânărul care și-a omorât bunicul. Încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Mureș, sibianul a contestat măsura, cerând una mai ușoară. În 7 octombrie, cauza s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia, acolo unde magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de acesta. Tânărul nu doar că a rămas în arest preventiv, dar va trebui să achite și 400 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Vă reamintim că, în 12 august, tânărul s-a năpustit asupra bunicului lui și l-a lovit în repetate rânduri. Omul a fost găsit în stare de inconștiență, având multiple leziuni la nivelul capului și în alte zone ale corpului. Starea lui s-a agravat, astfel că, la scurt timp, a decedat. (DETALII AICI)