trei adolescenți din tălmaciu, prinși cu petarde ilegale / foto

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au ridicat mai multe articole pirotehnice deținute fără drept de trei tineri, cu vârste de 15 și 16 ani, din orașul Tălmaciu. Aceștia le-ar fi achiziționat prin intermediul unei aplicații de socializare.

Pe numele lor a fost întocmit un dosar penal pentru deținerea ilegală de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2. O parte dintre acestea erau confecționate artizanal și conțineau cantități mari de material exploziv, fiind extrem de periculoase.

Poliția atrage atenția că, deși articolele pirotehnice sunt folosite ca sursă de distracție în sărbători și evenimente speciale, acestea prezintă riscuri majore, în special pentru copii și adolescenți. Persoanele care au împlinit 16 ani pot folosi doar articole din categoria F1 (lumânări scânteietoare sau mini-artificii cu risc scăzut), sub supravegherea directă a unui adult.

Conform legislației, comercializarea articolelor F1 către minori sub 16 ani și deținerea sau utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile F2 – P2 fără drept constituie infracțiuni, pedepsite cu închisoare între 3 luni și 5 ani, în funcție de gravitate.

Polițiștii recomandă părinților să discute cu copiii despre pericolele pirotehnicelor și să organizeze activități care includ artificiile doar într-un cadru sigur, respectând instrucțiunile producătorului și normele de siguranță.