trei șoferi periculoși prinși în câteva ore la blăjel, cisnădie și nocrich: băuți, fără permis și cu numere false

Polițiștii rutieri sibieni au depistat, în ultimele 24 de ore, trei conducători auto care s-au urcat la volan încălcând grav regulile de circulație. În toate cazurile, au fost deschise dosare de cercetare penală.

Primul incident a avut loc pe 7 octombrie, în jurul orei 22:40, în comuna Blăjel. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe DN 14 de un tânăr de 25 de ani, din județul Mureș. Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere, iar numerele de înmatriculare montate pe mașină fuseseră retrase anterior, aparținând altui vehicul. Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru conducerea fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, cazul fiind instrumentat de Secția nr. 2 Poliție Rurală Mediaș.

Tot în seara de 7 octombrie, în jurul orei 23:00, polițiștii din Cisnădie au intervenit pe strada Grigore Ionescu, după un apel la 112. Un localnic de 26 de ani a anunțat că și-a avariat autoturismul. Din verificări a reieșit că bărbatul ar fi pierdut controlul volanului într-un sens giratoriu, oprindu-se cu mașina la aproximativ 10 metri distanță. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Polițiștii din Cisnădie continuă cercetările.

Al treilea caz a fost înregistrat în noaptea de 8 octombrie, în jurul orei 00:50, pe DC 39, în afara localității Nocrich. Un bărbat de 69 de ani, din comuna Vurpăr, a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Testarea alcoolscopică a arătat 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice. În acest caz, cercetările sunt desfășurate de Secția nr. 3 Poliție Rurală Agnita.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că alcoolul și lipsa permisului la volan reprezintă infracțiuni grave, care pot avea consecințe dramatice pentru siguranța rutieră.