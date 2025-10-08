Clubul sibian ACS Champions Sibiu continuă să demonstreze că poate forma sportivi și antrenori de top, la doar patru ani de la înființare. Cel mai recent exemplu este antrenorul Mihai Bulbuc, care a semnat cu campioana României, Volei Alba Blaj, în calitate de antrenor secund al spaniolului Guillermo Hernandez, actualul selecționer al echipei naționale feminine.

Venit la Champions Sibiu în sezonul trecut, Bulbuc a contribuit la dezvoltarea grupelor de junioare și cadete, precum și la pregătirea loturilor de beach volley. Rezultatele nu au întârziat: titlu de campioane naționale U16 la volei pe plajă, medalie de bronz național U18, locul 5 național U18 și patru jucătoare convocate la lotul național U18 de beach volley, participante la Campionatul Balcanic.

„Mihai Bulbuc este dovada că munca făcută cu pasiune și seriozitate aduce rezultate. Suntem mândri că a fost parte din familia Champions și că acum va reprezenta Sibiu la nivelul campioanei României”, a declarat Sabin Sopa, președintele clubului.

Performanța lui Bulbuc se adaugă bilanțului impresionant al clubului în doar patru ani: șase jucătoare promovate la loturile naționale de volei de sală, patru jucătoare la lotul național de beach volley U18, cel mai tânăr debut în Liga Campionilor prin Daria Ocenic (14 ani), participări în 11 turnee finale naționale și mai multe titluri și medalii naționale.

Anul 2025 rămâne unul istoric pentru sportul sibian: vicecampioni naționali U13 în sală, titlu U16 și bronz U18 pe plajă. Transferul lui Bulbuc la Alba Blaj confirmă că ACS Champions Sibiu nu doar obține trofee, ci construiește oameni și profesioniști pentru voleiul românesc de performanță.