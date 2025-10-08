arbore cu frunze verzi, copacșând de un gard ornamental în fața unei străzi din sibiu, pe vreme ploioasă, cu mașini parcate și semne de circulație, pe un cer înnorat.

Un sibian care locuiește pe strada Calea Poplăcii a făcut o sesizare la Primăria Sibiu, prin care solicită autorităților să mute toți teii plantați pe marginea străzii, deoarece „lasă lipici”. Primăria Municipiului Sibiu nu ia în calcul relocarea teilor, dar anunță că Serviciul Parcuri va lua măsuri în primăvara anului viitor.

Zeci de tei de pe Calea Poplăcii stârnesc revoltă pentru unii locuitori. Sibienii spun că teii sunt deranjanți pentru că „lasă lipici pe trotuar”. „Nu avem o problemă cu frunzele și florile lăsate de tei, însă lipiciul eliminat de acești arbori se lipește de încălțăminte, acumulând mizerie, praf și o negreală greu de îndepărtat, pe care o ducem acasă sau în mașină. Nu dorim să continuăm să suportăm acest disconfort”, spune un localnic care locuiește în zonă.

Bărbatul propun în Consiliul Local inițierea unui proiect de relocare a teilor și înlocuirea lor cu alți arbori care nu secretă substanțe lipicioase. „Această măsură ar trebui să includă: scoaterea teilor existenți, transportul acestora către o nouă locație potrivită, plantarea lor într-o zonă unde nu creează disconfort cetățenilor, achiziția unor noi arbori (ex. magnolii – deja există un exemplu pozitiv de alee cu magnolii care duce către Parcul Belvedere), transportul și plantarea noilor arbori pe Calea Poplăcii și asigurarea întreținerii: udare, ierbicidare etc., pe o perioadă determinată. De asemenea, solicităm stabilirea unui termen clar, de maximum doi ani, pentru realizarea completă a acestui proiect”, se arată în sesizarea sibianului.

Primăria Sibiu va lua măsuri în primăvara anului viitor, însă nu va reloca arborii. „Serviciul Parcuri a explicat deja petentului faptul că relocarea acestor tei nu este posibilă, deoarece este vorba de un număr de 80 de arbori pe întreaga stradă care, în cazul unei mutări, ar fi afectați în mare parte, indiferent cu câtă grijă s-ar lucra, dat fiind stadiul prezent de dezvoltare al acestora.

În ceea ce privește disconfortul resimțit de cetățean din cauza substanței lipicioase, aceasta este rezultatul unui proces natural în dezvoltarea unor insecte numite afide, care atacă această specie de arbori. Serviciul Parcuri va aplica, în primăvara anului viitor, o serie de măsuri specifice pentru limitarea disconfortului creat de aceste insecte. Subliniem faptul că acest proces durează doar 1–2 luni în fiecare an, deci este limitat ca timp, iar umbra și confortul oferit de acești arbori compensează cu siguranță acest neajuns temporar”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

