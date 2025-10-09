accident neobișnuit la sibiu: un șofer beat a lovit poarta unui spital

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 9 octombrie, în jurul orei 04:50, pe strada Transilvaniei din municipiul Sibiu.

Potrivit polițiștilor, un sibian în vârstă de 37 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu poarta de acces a unei unități medicale.

Echipajele de poliție au intervenit la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun în acest caz.