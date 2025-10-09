accident neobișnuit la sibiu: un șofer beat a lovit poarta unui spital

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 9 octombrie, în jurul orei 04:50, pe strada Transilvaniei din municipiul Sibiu.
Potrivit polițiștilor, un sibian în vârstă de 37 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu poarta de acces a unei unități medicale.
Echipajele de poliție au intervenit la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun în acest caz.
Ultima oră
- Cartier din Sibiu invadat de vaci. Oamenii sunt disperați: ”I-au amendat, dar degeaba” / foto video 20 de minute ago
- Restaurantul asiatic THE WOK se mută într-o nouă locație: în centrul comercial PRIMA / foto 25 de minute ago
- Revelion 2026 la Sibiu: prețuri de la 600 la 27.000 lei pe 3 nopți – cerere mai scăzută față de anii trecuți o oră ago
- După capacele care nu se mai desprind, urmează o nouă schimbare la sticlele de plastic o oră ago
- Îl vor înapoi: FC Hermannstadt vrea să ”repatrieze” un fotbalist de top o oră ago