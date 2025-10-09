anaf ia la puricat casele de amanet: controale în peste 3.700 de unități

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) desfãșoarã o amplã acțiune de control fiscal la nivel național, vizând peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analizã de risc asupra bazelor de date fiscale și financiare.

Analizele ANAF au evidențiat discrepanțe majore între situația financiarã a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste și pierderi – și averile semnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice (situația patron bogat, firmǎ sǎracǎ), prin corelație cu analizele Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF.

Potrivit datelor obținute de Centrul Național de Informații Fiscale, existã cazuri în care entitãțile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii dețin bunuri sau venituri semnificative.

Controalele vor fi țintite și vor viza atât legalitatea funcționãrii acestor entitãți, cât și conformarea fiscalã a entitǎților comerciale și a persoanelor fizice implicate.

ANAF va aplica sancțiuni acolo unde vor fi constatate abateri și investigheazã în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.

Aceste demersuri se înscriu în cadrul obiectivelor strategice asumate de ANAF, având ca scop principal creșterea gradului de conformare voluntarã a contribuabililor la declararea corectã și completã a veniturilor impozabile, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Prin utilizarea analizelor de risc informatizate și corelarea inteligentã a datelor fiscale și financiare, ANAF urmãrește sã acționeze proactiv, direcționând eforturile de control cãtre zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest model de lucru eficientizeazã activitatea de inspecție fiscalã și contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în același timp un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.