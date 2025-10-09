aumovio românia s-a prezentat studenților din sibiu, timișoara și iași

AUMOVIO, fostul sector de activitate Automotive al grupului Continental și companie listată recent la Bursa de Valori din Frankfurt, s-a prezentat studenților în cadrul unui amplu eveniment de lansare a noului brand în universități din Iași, Sibiu și Timișoara.

Gândite sub forma unei experiențe dinamice și interactive, aceste evenimente desfășurate simultan în toate orașele în care compania este prezentă, au transformat campusurile în spații de explorare și conectare, unde sute de studenți au descoperit ce înseamnă AUMOVIO, care este viziunea companiei și cum arată viitorul mobilității.

„Suntem alături de studenți și mediul academic de 25 de ani. Sub identitatea AUMOVIO, continuăm parteneriatele strategice de lungă durată cu universitățile din România. Investim în formarea viitorilor specialiști, în facilitarea de laboratoare moderne de studiu, susținem programe educaționale aliniate cu cerințele pieței și ne implicăm activ în proiecte de cercetare, inovare și educație duală. Credem cu tărie că viitorul mobilității inteligente se construiește împreună cu generațiile tinere bine pregătite, iar AUMOVIO România rămâne un liant între educație și industrie, și un susținător ferm al generațiilor care vor transforma tehnologia de mâine în soluții reale pentru societate”, a declarat Lăcrămioara Dărăban, Head of Country HR AUMOVIO România.

Activitățile au fost concepute pentru a stimula curiozitatea și implicarea, oferind participanților ocazia să interacționeze direct cu tehnologiile prezentate, să participe la provocări și să înțeleagă cultura organizațională AUMOVIO într-un mod prietenos și profesional deopotrivă. De la standuri tematice despre noul brand, la expoziție de produse și soluții de mobilitate de ultimă generație, la colțuri foto și momente colaborative, studenții au avut acces la o experiență completă și imersivă în lumea AUMOVIO.

Evenimentul de lansare a companiei în universități va ajunge până la finalul lunii octombrie și în alte centre universitare din țară, precum Alba Iulia, Craiova sau Suceava. Prin aceste inițiative, AUMOVIO își reafirmă angajamentul față de educație, cercetare și formarea generațiilor viitoare de specialiști, cărora le-a adresat cuvinte de încurajare și la ceremoniile de început al noului an universitar în orașele din țară.

De la separarea sa din septembrie 2025, AUMOVIO continuă activitatea fostului sector Automotive al grupului Continental ca o companie independentă. Compania de tehnologie și sisteme electronice oferă un portofoliu extins care face mobilitatea sigură, captivantă, conectată și autonomă. Acesta include soluții de senzori, sisteme de afișaj, sisteme de frânare și confort, precum și expertiză cuprinzătoare în software, platforme de arhitectură și sisteme de asistență pentru vehicule definite prin software. În anul fiscal 2024, ariile de business care aparțin acum AUMOVIO au generat vânzări de 19,6 miliarde de euro. Compania are sediul central în Frankfurt, Germania și aproximativ 86.000 de angajați în peste 100 de locații din întreaga lume.