autostrada brașov – făgăraș: peste 10 miliarde de lei pentru 50 de kilometri de drum de mare viteză

Proiectul Autostrăzii Brașov – Făgăraș, parte din Autostrada Transilvania (A3), va avea aproximativ 50 de kilometri, cu două tuneluri cut&cover, 46 de poduri, viaducte și pasaje, precum și un ecoduct pentru protejarea faunei, conform Raportului privind Impactul asupra Mediului (RIM), document de peste 500 de pagini.

Valoarea investiției este estimată la 10,22 miliarde de lei fără TVA, majorându-se semnificativ față de estimarea inițială de 4,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproximativ 192,37 milioane de lei sunt alocate lucrărilor de mediu.

Autostrada va avea profilul standard două benzi pe sens, plus bandă de urgență, iar viteza de proiectare este de 120 km/h. Traseul va traversa localitățile Codlea, Dumbrăvița, Șinca, Șercaia și Mândra, incluzând un nod rutier complet, două noduri parțiale, patru parcări și spații de servicii, precum și un centru de întreținere și coordonare, scrie Economica.net

Pentru protecția mediului, proiectul prevede defrișarea a 27,6 hectare de pădure, dintre care 15,7 hectare în situri Natura 2000, și implementarea unor măsuri pentru reîmpădurire și compensări ecologice. Un tunel cut&cover cu rol de ecoduct, lung de 300 m, va permite fauna să traverseze autostrada în siguranță, în zona Perșani, unde se află mamifere mari precum ursul, lupul sau cerbul, dar și specii mici, reptile și nevertebrate.

Pentru scurgerea apelor, vor fi construite 67 de podețe, inclusiv pe bretelele nodurilor rutiere și drumurile de întreținere. Autorii raportului subliniază că proiectul nu implică demolarea de locuințe sau alte construcții.

Tronsonul cuprins între km 24+000 – km 26+500 prezintă un relief dificil, iar zona dintre km 29+900 – 33+400 traversează o carieră de piatră; pentru a evita construcțiile, traseul a fost deviat pe nordul carierei.

Proiectul va crea aproximativ 1.000 de locuri de muncă pe perioada execuției, iar durata estimată pentru realizarea întregului sector este de 36 de luni. Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic au fost contractate în 2021, cu asocierea Search Corporation – Protelco – Like Consulting – Mega Muhendislik Musavirlik, pentru 18,17 milioane de lei.

Autostrada Brașov – Făgăraș va contribui la dezvoltarea unui coridor rutier complet între București și vestul Europei, în combinație cu tronsonul Sibiu – Făgăraș și Ploiești – Brașov, facilitând circulația între orașele mari și aliniindu-se standardelor europene de transport și conectivitate.