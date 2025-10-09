blocuri noi pe unul dintre puținele terenuri rămase libere în sibiu. localnicii se opun: „strada va fi precum calea cisnădiei”

Construcția unor noi imobile pe unul dintre puținele terenuri rămase libere în municipiul Sibiu îi nemulțumește pe localnicii din zona străzii Tractorului. Unii dintre ei se opun realizării proiectului, în timp ce alții solicită să fie realizate studii de trafic și documentații clare. Proiectantul le-a răspuns tuturor, argumentând că toți indicatorii propuși respectă Planul Urbanistic General al Sibiului.

Star-Invest SRL și-a arătat intenția să întocmească PUZ-ul pentru un teren de 400 metri pătrați aflat pe strada Tractorului. Suprafața studiată este de circa 1,67 hectare, fiind delimitată de strada Tractorului și strada Smaraldului. Propunerea pentru acest PUZ este să se construiască locuințe cu regim de înălțime maxim admis de 4 niveluri supraterane, să se amenajeze strada și trotuarele, zone verzi și să fie rezolvată problema echipărilor edilitare. Documentația, în vederea realizării PUZ-ului, s-a aflat în consultare publică, astfel că sibienii interesați au putut transmite observații și sugestii cu privire la proiect. (DETALII AICI)

Fiindcă au fost formulate o multitudine de sesizări, s-a luat decizia ca documentația să fie reanalizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Sibiu. În același timp, proiectantul a răspuns, în mare, solicitărilor sibienilor.

Nu vor blocuri între case: „Riscăm transformarea străzii într-o arteră precum Calea Cisnădiei”

Mulți dintre sibienii care au făcut sesizări ridică problema traficului. Ei se tem că strada Tractorului va deveni extrem de circulată odată cu ridicarea blocurilor. Au cerut să fie realizate inclusiv studii de trafic. „Strada Tractorului este o stradă gândită pentru case, cu profil îngust și infrastructură redusă. Introducerea unor blocuri cu zece apartamente va genera un trafic auto excesiv, peste capacitatea străzii. Normele tehnice privind locurile de parcare nu sunt detaliat respectate, iar PUZ-ul riscă să creeze blocaje și pericole pentru pietoni, inclusiv pentru copiii din zonă”, spune o sibiancă.

„Consider că în această zonă, mobilată în vecinătate cu locuințe individuale/case de locuit, nu sunt suficiente conexiuni rutiere, iar dezvoltarea unor noi locuințe colective, cumulativ cu proiectele aflate în curs de implementare în proximitate (Deventer, Lake Home) riscă transformarea străzii Tractorului înspre o arteră precum Calea Cisnădiei/Cartierul Arhitecților, neavând capacitatea de descărcare a traficului rutier”, spune un sibian.

Proiectantul a precizat că „infrastructura din zona respectă PUG Sibiu, iar un studiu de trafic poate fi elaborat la solicitarea autorităților competente”.

Posibile probleme cu rețelele edilitare

Alți sibieni au sesizat că infrastructura edilitară din zonă nu este dimensionată pentru blocuri. „Memoriul PUZ admite lipsa dotărilor tehnico-edilitare. Rețelele actuale de apă, canalizare și gaze au fost concepute pentru case, nu pentru blocuri. Experiența arată că, la capătul străzii Tractorului, unde există un cartier de blocuri, infrastructura este deja suprasolicitată. Creșterea densității prin acest PUZ va înrăutății situația, provocând disfuncționalități grave”, a precizat o sibiancă.

Proiectantul i-a oferit acesteia un răspuns: „memoriul aferent PUZ-ului prevedere echiparea edilitară a zonei, prin prelungirea sau mărirea capacității celor existente”.

Alte persoane au semnalat că, prin ridicarea blocurilor, cei care locuiesc la case își vor pierde intimitatea, nu vor mai avea acces la lumină naturală, iar valoarea de piață a imobilelor lor va scădea. „Prin realizarea PUZ-ului, valoarea de piață a terenului respectiv ca crește (pentru că devine construibil), nu va scădea”, a răspuns proiectantul.