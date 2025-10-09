cartier din sibiu invadat de vaci. oamenii sunt disperați: ”i-au amendat, dar degeaba” / foto video

Locuitorii din cartierul Henri Coandă Residence se confruntă de câteva luni cu o problemă inedită, dar extrem de deranjantă: vaci care pășesc nestingherite, distrug spațiile verzi și lasă mizerie pe trotuare.
Mario Ioan, unul dintre rezidenți, explică situația din 9 octombrie 2025: „Cred că de vreo două luni, o persoană, probabil cu o fermă în apropiere, lasă vacile să vină în cartier. La început erau doar una sau două, dar acum vin câteva zeci. Trece prin cartier, fac mizerie și rup pomii.”
El adaugă: „Persoana responsabilă a venit și le-a luat, dar vacile continuă să apară. Pasc pe un câmp din apropiere și apoi revin în cartier.”
Situația a fost sesizată și Poliției Locale, însă intervențiile nu au rezolvat problema:
„Poliția a venit de două-trei ori doar pentru a constata faptele. Au spus că nu pot face altceva decât să sancționeze proprietarul cu amendă, conform Legii 61. Au aplicat amenda, dar vacile au continuat să revină. Chiar au rupt și gardul, iar mizeria de pe trotuare este de nesuportat, pentru că animalele își fac nevoile în cartier.”
Locuitorii cer autorităților locale să intervină mai eficient și să găsească o soluție de durată pentru a proteja atât curățenia, cât și siguranța locatarilor.
