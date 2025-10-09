Personalul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu își exprimă profundul regret la trecerea în neființă a domnului Plt.adj. (rz) Marian Ciobanu, care și-a desfășurat activitatea timp de 26 de ani în cadrul instituției.

Colegul și camaradul Marian Ciobanu a îndeplinit cu profesionalism și respect toate sarcinile de serviciu, fiind apreciat de cei cu care a lucrat. „Prieten, coleg și bun camarad, s-a stins din viață mult prea devreme, lăsând în urmă o familie greu încercată și îndurerată”, se arată în mesajul Academiei.

Academia Forțelor Terestre din Sibiu transmite condoleanțe familiei îndurerate și roagă pentru odihna sufletului său: „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”.