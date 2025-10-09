după capacele care nu se mai desprind, urmează o nouă schimbare la sticlele de plastic

După introducerea capacelor care nu se pot desprinde, sticlele de plastic disponibile în comerț vor suferi noi modificări menite să crească sustenabilitatea, anunță publicația spaniolă AS, relatează Digi24.

Noile sticle vor avea un corp mai subțire și mai ușor, fără a compromite rezistența necesară pentru transport și utilizarea zilnică. De asemenea, se va extinde utilizarea plasticului reciclat, stimulând adoptarea materialelor secundare și reducând cantitatea de plastic nou. Până în 2030, se urmărește atingerea unui procent semnificativ de plastic reciclat, promovând economia circulară.

Capacele integrate vor fi mai inovatoare, ușor de deschis și sigure, iar unele vor fi fabricate din bioplastice sau materiale biodegradabile, reducând astfel impactul asupra mediului. Organizațiile ecologiste și autoritățile de gestionare a deșeurilor au salutat aceste schimbări, care reduc poluarea cu plastic și costurile post-consum.