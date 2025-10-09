După doi ani de conflict, Israelul și mișcarea Hamas au convenit joi dimineață asupra unui armistițiu în Fâșia Gaza, în cadrul planului american de pace propus de Donald Trump. Președintele SUA a anunțat că ostaticii israelieni vor fi eliberați „foarte curând”, iar Israelul își va retrage trupele până la linia convenită, ca prim pas către o pace „durabilă și eternă”.

La Al-Mawasi, o zonă centrală din Gaza afectată de bombardamente, locuitorii au reacționat cu bucurie și emoție. „Doi ani de bombardamente, teroare și pierderi… și acum simțim un moment de respiro”, a declarat pentru AFP un strămutat, Samer Joudeh, scrie Digi24.

Negocierile au avut loc indirect la Sharm el-Sheikh, în Egipt, cu medierea Qatarului, Egiptului și Turciei. Hamas a confirmat acordul privind prima fază a planului, care prevede încetarea focului și schimbul de ostatici și prizonieri. Sursele apropiate negocierilor estimează că aproximativ 20 dintre cei 47 de ostatici israelieni rămași în viață vor fi eliberați în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat ziua drept „una mare pentru Israel” și a anunțat că va reuni cabinetul pentru a ratifica acordul și a repatria ostaticii. Armata israeliană a precizat că se pregătește să primească ostaticii, dar și să facă față „tuturor scenariilor”.

Planul Trump prevede, pe lângă schimbul de ostatici, retragerea treptată a trupelor israeliene din Gaza și dezarmarea Hamas. Negocierile au loc la doi ani de la începutul războiului declanșat de atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului, pe 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a peste 1.200 de persoane, majoritatea civili.

ONU a salutat acordul și a îndemnat părțile să respecte termenii armistițiului. Secretarul general Antonio Guterres a subliniat că „suferința trebuie să ia sfârșit”.