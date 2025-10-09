După un deceniu de la finalizarea studiilor, absolvenții promoției 2011-2015 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu s-au reunit marți, 7 octombrie, într-o întâlnire încărcată de emoție și recunoștință.

Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie oficiată în capela facultății, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Apoi, slujba a fost condusă de arhim. Mina Pletosu, exarh al mănăstirilor din Episcopia Sălajului, împreună cu pr. Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, și un sobor de preoți, foști colegi și profesori ai absolvenților.

„Am venit să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru formarea pe care am primit-o și pentru anii petrecuți aici. Ne bucurăm că această Academie este, cum spunea părintele Dumitru Stăniloae, o adevărată Academie a Sfinților”, a transmis arhim. Mina Pletosu

Conform site-ului Mitropolia Ardealului, la finalul slujbei, pr. vicar Bogdan Fluieraș a vorbit în numele colegilor săi, mulțumind profesorilor, părinților și colegilor care au contribuit la formarea lor spirituală și academică.

„Suntem o familie, chiar dacă ne aflăm acum în locuri diferite, fiecare pe drumul lui. Le mulțumim profesorilor noștri pentru formarea pe care ne-au oferit-o, părinților pentru susținerea lor și lui Dumnezeu pentru că ne-a adus din nou împreună”, a transmis pr. Bogdan Fluieraș.

Întâlnirea a continuat cu un curs festiv, în cadrul căruia decanul facultății, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, le-a adresat un cuvânt de bun-venit și de binecuvântare.

„Este o mare bucurie să vă vedem din nou în această aulă. Facultatea de Teologie este, în esență, o familie. Chiar dacă viața ne poartă în direcții diferite, legătura dintre studenți și profesori rămâne una de suflet. Astfel de revederi ne amintesc cine suntem și de ce am fost chemați la această misiune a slujirii lui Hristos”, a subliniat pr. Oancea.

În încheiere, absolvenții au împărtășit experiențele și realizările lor profesionale, pastorale și familiale, rememorând anii de formare și prietenie care i-au unit în spiritul credinței și al slujirii Bisericii.

FOTO – Cosmin Chesnoiu