fc hermannstadt a depus plângere la fifa. sibienii nu mai au răbdare

FC Hermannstadt a făcut memoriu la Federația Internațională de Fotbal, reclamând că portughezii de la Estrema Amadora nu au achitat prima transă pentru transferul lui Ianis Stoica.

Sibiul l-a vândut în luna iulie pe Ianis Stoica la Estrela Amadora (Portugalia) pentru suma de 1,3 milioane de euro, păstrând și un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Cele două echipe s-au înțeles pentru ca plata să se facă în trei tranșe, iar sibienii le-au trimis de la 1 septembrie factura portughezilor pentru a achita prima plată.

Estrela Amadora a întârziat deja cu o lună și jumătate plata primei tranșe, astfel că FC Hermannstadt a făcut deja memoriu la FIFA, solicitând plata banilor.

În cazul în care portughezii nu achită lui FC Hermannstadt suma prevăzută în acordul de transfer, Amadora riscă să fie sancționată cu interdicția la transferuri, până ce va face dovada plății.

Cu 7 puncte din 8 etape, Estrela Amadora este pe locul 15 din 18 echipe în primul eșalon din Portugalia, primul care asigură menținerea.

Ianis Stoica a jucat în meciuri pentru Amadora, totalizând 327 minute, marcând 2 goluri.