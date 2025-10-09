fc hermannstadt a pus sare pe rană la întâlnirea cu șeful arbitrilor. ”au fost discuții încinse” / video

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae reprezentat clubul sibian la ședința de la sediul Federației de Fotbal cu conducătorul arbitrajului românesc, grecul Kyros Vassaras.

Ședința pe teme de videoarbitraj organizată de Comisia Centrală de Arbitri cu reprezentanții cluburilor din Superligă s-a desfășurat miercuri, la București.

Deși cluburile puteau avea mai mulți reprezentanți, inclusiv antrenori, FC Hermannstadt a fost reprezentat doar de Daniel Niculae. Tehnicianul sibienilor, Marius Măldărășanu anunțase deja în conferința de presă susținută îninatea deplasării la Cluj-Napoca că nu va merge.

Daniel Niculae a dialogat la finalul ședinței cu jurnaliștii. „Kyros Vassaras ne-a explicam cum se iau deciziile, și cu VAR și mai multe aspecte, ca să fie pe înțelesul tuturor. Cred că lucrul acesta ar trebui repetat și să aibă o expunere mai mare în media, ca suporterii să înțeleagă și ei, sunt principalii beneficiari ai fotbalului. Când apar decizii de arbitraj, unii sunt pro, alții contra și apar tot felul de discuții. La ședință au fost discuții pe cât de încinse, pe atât de bune și pozitive, fiecare a tras concluzii. Sunt ferm convins că va exista o deschidere mult mare de aici înainte,odată cu VAR greșelile vor mai mai puține spre deloc”, a declarat Daniel Niculae, citat de GSP.

Măldăăranu a explicat public motivele pentru care nu a mers la ședința cu Kyros Vassars. ”Degeaba mergem acolo, ce să facem, că și așa noi antrenorii încercăm să stăm cu mâinile pe lângă corp, pentru că n-avem voie să gesticulăm, luăm cartonaș galben, dar acestea sunt trăirile unui meci. Este greu, pentru că nimeni nu vrea să fie ajutat, dar trebuie să se arbitreze corect. Iar VAR trebuie să scoată în evidență, chiar dacă e o greșeală a unui arbitru central, pentru că mi-a spus cineva că arbitrii de multe ori se ajută unul pe altul, pentru că se scade nota și atunci când vine cel de la VAR ca arbitru central, pe urmă le reglează cumva” a spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt a fost dezavantajată clar de arbitraje în acest sezon de Superliga.