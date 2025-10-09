filmul „cursa” accelerează spre publicul sibian: proiecție în avanpremieră la promenada mall

Au început primele proiecții ale filmului românesc „Cursa”, una dintre cele mai așteptate producții ale anului. Actorii principali pornesc într-un turneu național și îi invită pe spectatori la o întâlnire specială în Promenada Mall Sibiu, unde vor prezenta filmul în avanpremieră.

Cinefilii și pasionații de mașini își pot achiziționa bilete pentru spectacolele în prezența actorilor din data de 10 octombrie de la orele 19:45, 20:00 si 20:15:

CineGold Promenada Mall – Denis Hanganu, Aris Negoiţă, Andy Popescu / Link bilete

„CURSA” este un film românesc care nu se teme să gândească mare. E pentru cei care știu ce înseamnă să duci o poveste până la capăt, cu motorul turat și mâinile pe volan. E despre orașul care te provoacă la fiecare pas și despre liniile subțiri dintre risc și supraviețuire.

Din distribuția filmului fac parte Denis Hanganu, Codin Maticiuc, Ștefania, Andi Vasluianu, Ștefan Iancu, Aris Negoiță, George Ivașcu și Levent Sali, alături de Andy Popescu, Majda Aboulumosha sau artistul BlvckMatias, dar şi alte apariții speciale ale mai multor creatori de conținut și persoane publice.

Produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment, filmul „CURSA” va ajunge în premieră pe marile ecrane din toată țara din 24 octombrie 2025, în 2D şi 4DX™.

Instagram: https://www.instagram.com/cursafilmul/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095374577870

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@cursafilmul?lang=en