Compania Hidroelectrica anunță că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare un nou tarif reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 60 din 26 august 2025, publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit companiei, noul tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie din România, nu doar Hidroelectrica, și reprezintă o ajustare tehnică decisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Creștere minoră în factura finală

Tariful reglementat pentru serviciile de sistem a fost majorat de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh, însă impactul asupra prețului final este sub 1% din valoarea totală a facturii de energie electrică — mai exact, aproximativ 0,6%.

„Pentru un consum mediu de 100 kWh pe lună, diferența înseamnă o creștere de aproximativ 70 de bani în factura finală”, precizează Hidroelectrica.

Noul tarif se va reflecta în facturile emise începând cu luna octombrie, aferente consumului de energie din luna septembrie 2025.

Compania subliniază că nu modifică prețul energiei active, componenta de preț controlată direct de Hidroelectrica.

„Ne menținem oferta de preț făcută către clienți, în ceea ce privește energia activă. Diferențele din factură provin exclusiv din modificarea tarifului reglementat de ANRE”, transmite furnizorul.