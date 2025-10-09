îl vor înapoi: fc hermannstadt vrea să ”repatrieze” un fotbalist de top

FC Hermannstadt va tatona la iarnă posibilitatea readucerii la echipă a italianului Alessandro Murgia, care vrea să plece de la U Cluj.

Deși a avut de la Sibiu o ofertă financiară mai bună față de U Cluj, Alessandro Murgia a preferat să semneze cu ”șepcile roșii”, echipă care reușise calificarea în preliminariile Conference League. Italianul a spus conducerii clubului sibian că vrea să facă performanță și merge în cupele europene, doar că a prins doar 93 de minute în ”dubla” lui U Cluj cu Ararat Armenia. Clujenii au fost eliminați în turul 2 preliminar al Conference League, astfel că și-au încheiat rapid aventura europeană.

Lucrurile nu au mers bine pentru Murgia nici în Superliga. Din etapa a 7-a, după jocul cu Dinamo, mijlocașul a fost trecut pentru patru etape pe bancă de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, revenind pe gazon în ultimul joc, pierdut de clujeni la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda.

Cum Alessandro nu s-a adaptat la U Cluj, pare iminentă o despărțire a „șepcilor roșii” de italian în mercato. stiridecluj.ro. a anunțat chiar un conflict între Murgia și antrenorul lui ”U”, Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul care a fost la un pas de plecare în această mini-pauză competițională.

Murgia este nemulțumit de faptul că a jucat foarte puțin la U și despărțirea se poate produce la iarnă. Dinamo și FC Hermannstadt stau la pândă și sunt gata să discute aducerea experimenatului mijlocaș. Sibienii vor analiza situația în iarnă, în funcție de ce se va întâmpla cu italianul la U Cluj, iar cuvântul decisiv îi va aparține antrenorului Marius Măldărășanu.

Italianul a jucat doar în 7 partide de Superliga în acest sezon pentru U Cluj, adunând 379 de minute. A marcat un gol, chiar la Sibiu, în remiza clujenilor, 2-2 cu FC Hermannstadt.